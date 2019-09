Detenido un menor por apuñalar a un joven durante una pelea en La Pomar Exterior del pub, en la avenida de la Reguera, donde ocurrió el suceso. / JESÚS MANUEL PARDO La víctima fue atacada a las puertas de un bar y caminó cien metros desangrándose hasta que fue encontrado tirado en el suelo A. FUENTE LA FELGUERA. Lunes, 30 septiembre 2019, 04:08

Los servicios municipales de limpieza se afanaban, ayer por la mañana, en retirar todo resto del violento suceso en la avenida de la Reguera, en el barrio de La Pomar de La Felguera. Ocurrió de madrugada, sobre las cuatro y media. Los vecinos relatan que sobre esa hora comenzaron a sentir voces y mucho jaleo en la calle. El ruido procedía de una pelea a las puertas del pub La Competencia, ubicado en el número 8 de la citada calle, con varios jóvenes implicados. En un momento dado, uno de ellos resultó herido en el cuello. Había sido atacado con un arma blanca. Caminó unos cien metros para apartase del lugar y acabó tirado en la acera. Fue encontrado por los servicios sanitarios a la altura del número 22 de Alcalde Antonio Cienfuegos. Al momento acudieron varias patrullas de la Policía Nacional de la Comisaría de Langreo-San Martín. El presunto autor de la puñalada, menor de edad, fue identificado y detenido poco después.

Cuando los servicios sanitarios llegaron al lugar se encontraron con que ya había una persona atendiendo al herido, tratando de taponarle la herida para que no perdiera más sangre. Tras una primera intervención, fue trasladado de urgencia al cercano hospital Valle del Nalón, en el distrito de Riaño. Las primeras informaciones apuntan a que la herida no revestía gravedad.

Quejas vecinales

Los vecinos del número 8 de la Reguera se mostraban ayer más que hartos de las constantes peleas a la puerta del local de copas. «Nos han vuelto a fastidiar las fiestas del barrio», decía uno de ellos en referencia a las celebraciones de este fin de semana. «Es que no es la primera vez que ocurre, hace más de un año hubo otro apuñalamiento aquí mismo», apuntó un vecino en referencia al suceso ocurrido en marzo de 2017, cuando una mujer fue detenida por acuchillar hasta en cuatro ocasiones a un varón, a las cinco de la madrugada, a las puertas del mismo disco bar.

«Esta es una zona muy tranquila durante la semana, pero llegan los viernes y los sábados y no se puede vivir; entre la música amplificada y los ruidos y las constantes peleas del exterior... Es insufrible», dicen los residentes del número 8 de la Reguera. «¿Que si denunciamos? Claro que sí, pero que si el local tiene permisos hasta no sé que hora, que la Policía no pasa por aquí... Esta zona es un supermercado de la droga y nadie interviene; no hacer más que llegar gentuza que destroza el barrio», se quejan.

A pocos metros, en otro bar, un hombre recibió en julio de 2017 varios impactos de bala por una presunta trifulca por un asunto de drogas.