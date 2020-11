«Si me echan del PP, me quedo con el acta de edil hasta el final» Antonio del Peño - Concejal del PP en Alle r«Teresa Mallada me insistió para ir con ella en 2004. Ahora me ha dejado abandonado ante un grupo municipal que no cuenta conmigo» El edil Antonio del Peño en Oyanco, Aller. / JESÚS MANUEL PARDO A. FUENTE OYANCO (ALLER). Domingo, 22 noviembre 2020, 08:24

El jueves se celebró en Moreda en último Pleno del Ayuntamiento de Aller, en el que se aprobaron las cuentas -de unos 9,6 millones- con casi todos los grupos municipales votando a favor del presupuesto PSOE. Todos salvo el PP, que se abstuvo. Pero un edil de esta última formación evidenció las diferencias en su seno, que se arrastran casi desde el inicio del mandato. Antonio del Peño votó a favor. Retirado de la mina y afiliado a CC OO, entró en política en 2004. «Me llamó Teresa Mallada tras una reunión vecinal y hasta ahora». Fue cabeza de lista y en las últimas elecciones fue de número tres de la lista popular.

-¿Cómo fue su inicio en la política?

-Pues tras esa reunión, María Teresa (Mallada) insistió e insistió en que tenía que ir con ellos. Le advertí de que no iba a renunciar a estar en mi sindicato. También le dije que no comulgaba con ruedas de molino. Llamó hasta a casa, para que me convenciera mi mujer.

-¿Que ha sucedido en este año?

-Discrepé, ese fue mi pecado. El pensamiento de una persona no es una deslealtad. Me baso en que tengo criterio propio.

-¿Cuáles son sus diferencias ya con el actual portavoz, Juan Sutil?

-Dije lo que pensaba dentro del partido, que podríamos haber ganado las últimas elecciones cuando el PSOE estaba completamente desmontado. Pero que había que haber trabajado por ello. Y luego ciertas formas de actuar.

-¿Tiene rencor por haber ido de número tres?

-Me enteré a los cinco días de presentar la candidatura. Sutil me dijo que quería ir él de cabeza de lista y que yo iría de dos. Ahora lo que hay es desconfianza. Y sí, he roto la disciplina de voto de mi grupo. Por coherencia. Conmigo no contaron para nada en el PP. El único que me llamó fue el alcalde -Juan Carlos Iglesias- para hablar de las propuestas. Y se recogieron muchas de mis ideas, que eran buenas para el concejo.

-¿Por qué sigue en el grupo?

-Me preocupo por mis vecinos, por lo que ellos piden. Hago oposición cuando tengo que hacerla. Me votaron para ser edil del PP y sigo creyendo en el partido; lo que no creo es en la gente de mi formación. El acta me lo gané por todos los años que llevo, por estar al frente y no solo para presumir de ser concejal. Hay que dar la cara, aunque sea para que te la partan. Si esta persona -Sutil- no fuera quien es, el cuñado de Mallada, no estaría ahí. Nunca dio la cara. Si mañana me expulsan, me quedo con el acta hasta el final. Pero tampoco voy a quedar con la boca callada. Hace un año que no me habla la presidenta del PP. Tuve una conversación con ella por este tema; no le gustaron las cosas que le dije y me contestó que se acabó. Me dejó abandonado. Sin embargo, no tengo nada contra ella, creo que es la persona más cualificada para su cargo.