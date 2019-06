Educación deja sin transporte a una niña de 4 años, pero se lo mantiene a su hermana de 7 La madre de las menores recoge a las niñas en La Formiguera, en el inicio de este curso. / JUAN CARLOS ROMÁN La familia indica que la falta de un informe municipal de los distritos del concejo impide al Consorcio de Transportes autorizar un uso gratuito MARTA VARELA LANGREO. Viernes, 7 junio 2019, 01:19

Un año perdido. Así resumen los vecinos de la zona de La Formiguera en Langreo la falta de avances para resolver sus problemas con el transporte escolar. Hasta este curso los niños que acuden al colegio de Sama que les corresponde disponen de autobús ya que viven en el distrito de La Felguera. Pero al iniciar este curso, las familias de los tres niños de tres años que comenzaban su etapa escolar fueron advertidos, por la Consejería de Educación de que no les correspondía dicho transporte. Dos de ellos tienen hermanos mayores que sí podían ir en el autobús. Al final, en octubre, y de forma extraordinaria, se les permitió utilizarlo.

Los padres intentaron buscar una solución definitiva y después de acudir a distintas instituciones se llegó al origen problema. El Consorcio de Transportes se rige por una delimitación, de hace unos 30 años, que habla de la ciudad de Langreo pero no diferencia distritos. Se les aconsejo que el Ayuntamiento enviara a Educación y al Consorcio un informe en el que se puntualice que su funcionamiento administrativo es por distritos. Así, al estar el colegio en Sama y residir los niños en La Felguera, a más de dos kilómetros, sí les correspondería transporte. En el Ayuntamiento les dijeron que sí, que realizarían este trámite. Pero estos días, cuando toca solicitar transporte para el próximo curso escolar, los problemas -cuentan los afectados- siguen ahí.

El Consistorio no envió dicho informe y el Consorcio vuelve a insistir en que a los niños pequeños no les corresponde transporte y que para utilizarlo tienen que abonar el billete. Esto le ocurra a un matrimonio cuya hija de 7 años tendrá transporte pero no así la pequeña de 4 años.