Emprender en tiempos de pandemia

El perfil medio del emprendedor que acude a impulsar su proyecto a Valnalón es el de una persona de entre 25 y 45 años (el 87,5% del total), con estudios (predominan los que tienen formación universitaria, que suponen el 31%) y procedentes muchos de ellos de la comarca del Nalón (el 33%, pero los hay de toda la región) y con una característica común entre ellos: casi la mitad son desempleados y su objetivo es el autoempleo o crear una pequeña empresa.

El último caso es el de Pablo Vázquez, de Pola de Laviana. Tiene 40 años y lleva trabajando en el sector de la electricidad desde que tenía 18 años. Él es uno de los veintidós emprendedores que sacaron su proyecto adelante el año pasado a pesar de la pandemia y de las restricciones. Afirma que no tuvo otra salida. «Tenía un empleo, de mantenimiento en unas salas de cine de la comarca, pero cerraron por la crisis sanitaria y me quedé en la calle. Y en esta situación, ¿a dónde se va a pedir un puesto de trabajo». Por eso, «y porque ya lo tenía desde hace mucho tiempo en mente», acudió a recibir el asesoramiento del semillero de empresas de Valnalón. «Estuve unos cuatro meses en casa, tiempo que aproveché para diseñar mi proyecto y ver que tenía viabilidad económica», señala.

En junio de 2020 cristalizaba su iniciativa empresarial en Pola de Laviana: Vázquez Electrotecnia Sostenible. Tenía muy claro en qué se tenía que basar su modelo de negocio. «La electricidad es algo muy serio y puede ser peligrosa. Por eso, mi iniciativa se basa en la responsabilidad en tres vertientes. Hacemos nuestros trabajos con un extra de calidad, para que sea confiable. Todo lo desarrollamos desde un punto de vista medioambiental, facilitamos a nuestros clientes las configuraciones más eficientes. Y también está la responsabilidad social con los empleados. Yo me he encontrado de todo y no quería eso para los demás».

«Es muy gratificante»

El proyecto, con tan poco tiempo de vida, ha generado tres empleos. «El mío y el de otras dos personas. Estoy satisfecho porque esto funciona, a pesar de la incertidumbre inicial. Es muy gratificante y lo haría una y mil veces», asegura Vázquez.

Desde Valnalón apuntan algunos datos del ejercicio de 2020 en comparación con el año 2019: aumentó el trabajo de asesoramiento y sucedió lo mismo con las sesiones de tutoría. De hecho, la cifra de iniciativas asesoradas pasaron de 113 a 144. Sin embargo, el número de empresas creadas con el apoyo de la entidad descendió casi a la mitad, al bajar de 39 a 22.

También hubo propuestas orientadas al aumento de la capacidad del negocio, como el caso de Erika Mella, que cambió su peluquería de Sama a La Felguera. Tiene 40 años y su intención era incorporar más personal. «Pero no se puede en la actual situación, hay que esperar a ver si se genera algo más de certidumbre». Tuvo que desarrollar la iniciativa desde cero, como si fuera una nueva empresa. «Era importante, porque te hacen ver desde Valnalón cómo va a funcionar. Esto es diferente a lo que tenía y con las perspectiva de incorporar a una empleada más».