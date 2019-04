Encierro de los vecinos de Langreo tras el nuevo bloqueo del soterramiento La plataforma en defensa del soterramiento protagoniza un encierro en la nueva estación de La Felguera tras un nuevo retraso. / J. C. ROMÁN El alcalde, Jesús Sánchez, se suma a la protesta y pide explicaciones al PSOE «porque ahora, después de siete meses, todo lo que se hizo no sirve» MARTA VARELA LANGREO. Viernes, 12 abril 2019, 01:52

«No se puede jugar con la ilusión de los vecinos de Langreo». Así de molesto se mostraba ayer el alcalde de este concejo al inicio de un encierro reivindicativo de 24 horas en la nueva estación de Feve en La Felguera protagonizado por la Plataforma por el Soterramiento de Langreo. Lo hacen ante la anulación del proceso administrativo por problemas burocráticos que obliga a redactar un nuevo convenio entre las tres administraciones y que supone un nuevo retraso en esta infraestructura de al menos medio año. Este movimiento vecinal acusa a los Gobiernos socialistas de Asturias y Madrid de bloquear un proyecto que lleva en obras desde 2009. La previsión es llevar a cabo un encierro de un día entero aunque no descartan llevar a cabo otro tipo de movilizaciones y medidas de protesta durante los próximos días.

David García, portavoz de la plataforma explicaba sobre esta primera medida de presión que «las noticias no son nada esperanzadoras. Seguimos sin plazos para su finalización y es un nuevo mazazo después de cinco años de trabajo». La mayor preocupación de este movimiento vecinal es que la parálisis de los trabajos se alargue en el tiempo, por lo que exigen al PSOE que «nos den una explicación convincente y exigimos, como máximo responsable del proyecto, la dimisión del consejero Fernando Lastra, así como una explicación de la portavoz socialistas en nuestro Ayuntamiento», sostiene.

Los vecinos tienen el respaldo del regidor, Jesús Sánchez, que no entiende este nuevo bloqueo en la fase final del proyecto y pide también responsabilidades políticas. «No tiene lógica que después de siete meses nos digan que lo que se estaba haciendo no sirve». Y en este sentido invitó «al ministro Ábalos y a la presidenta de Adif a que vengan y convoquen a los vecinos que llevan años soportando una obra que parece no va a acabarse nunca y se lo explique directamente. Yo me siento incapaz de hacerlo».

«Agilizar los plazos»

Esther Barbón, secretaria comarcal de CC OO del Nalón y una de las protagonistas del encierro indicaba que «asistimos a una cadena de engaños y de ninguneos ante un problema del Nalón con una línea ferroviaria que intentamos conservar y mejorar».

a Las primeras reacciones desde Madrid llegaban en la tarde de ayer. El Ministerio de Fomento y Adif aseguran que trabajan conjuntamente, en colaboración con el resto de administraciones implicadas, en «la búsqueda de la solución idónea para resolver la problemática jurídica y administrativa planteada en la ejecución de las obras de superestructura del soterramiento del ferrocarril en Langreo».

Inciden en que su objetivo fundamental «es agilizar los plazos y reducirlos lo máximo posible mediante dos actuaciones fundamentales: la revocación de la encomienda de gestión y extinción de las obligaciones pendientes y la suscripción de un nuevo convenio entre todas las partes implicadas de modo que permita acometer los trabajos a la mayor brevedad posible».