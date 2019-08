«No encontramos médicos que quieran atender el servicio de Cuidados Paliativos» Numerosas personas se concentraron para reclamar más personal en Cuidados Paliativos. / J. C. ROMÁN La Gerencia del Área Sanitaria VII asegura a los afectados que «está a su disposición», pero no da una solución a la falta de profesionales MARTA VARELA MIERES. Martes, 27 agosto 2019, 00:18

«Todo sigue igual». Este era el «triste» resumen que ayer hacia Graciela Soto tras su reunión, de algo menos de una hora, con la Gerencia del Área Sanitaria VII, sobre el estado de la Unidad de Cuidados Paliativos en el Caudal.

Soto es una de las aproximadamente 180 pacientes de esta unidad. El pasado miércoles presentó ante la Gerencia una queja por la falta de profesionales. «Ante las vacaciones del único médico adscrito solo contamos con la enfermera, que se desvive por todos, pero hay aspectos que no puede cubrir». La primera respuesta a su queja fue convocar la reunión que se celebró en la mañana de ayer. Además, las dos siguientes semanas un médico cubrirá la plaza del titular de este servicio. Pero todo parece indicar que eso es todo. A la salida del encuentro entre ambas partes, Soto se acercó con su imborrable sonrisa a las decenas de personas que la esperaban en el exterior y que la apoyan en su reclamación para dotar de más personal al servicio. Había otros pacientes, familiares e integrantes de la Plataforma en defensa de la salud del Caudal. Les expuso la situación que, a su juicio, no ha variado mucho. «Me han transmitido que están a nuestra disposición las 24 horas, que llamemos al 112 y que se pondrán en contacto para darnos soluciones», expresó.

¿Más personal? Por el momento parece imposible. «Nos transmiten que no hay médicos que quieran trabajar en las Unidades de Cuidados Paliativos. Dijo que lo han intentado todo. Me dijo incluso de buscarles casa a los médicos para que estuviesen cerca de su trabajo, pero que no encuentran facultativos», detalló Soto.

Por el momento estos enfermos seguirán contando con una médica y una enfermera de lunes a viernes de 8 de la mañana a tres de la tarde. El resto del tiempo, «tememos ponernos enfermos o tener una crisis porque estamos desamparados». Por ello están dispuestos a seguir movilizándose y reclamando más personal. «Somos conscientes de que no todos los médicos quieren venir a Cuidados Paliativos, pero planificándolo con tiempo y formando a gente, tendrán que aparecer. Aunque eso excede de las competencias de esta gerencia».

Uno de los aspectos que molestó mucho a los que se concentraron ayer a las puertas del edificio de lo que trasladó Soto tras el encuentro fue que «pese a que el nuevo consejero es muy sensible a estos temas y busca soluciones, llegaron a decirnos que otro de los problemas es que hay muchos enfermos normales que están haciendo un abuso de la sanidad, acudiendo mucho a urgencias, muchas recetas... y que eso causa una gran merma en el dinero que haya para contratar personal».