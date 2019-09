«Yo no lo envenené. Era mi amigo y le tengo aprecio», afirma la acusada de robar a un octogenario en Mieres La acusada, en el banquillo / LORENZANA Para la defensa ha quedado probado que no hay pruebas suficientes para establecer la autoría del envenenamiento y tampoco de que la víctima tuviera en su poder la cantidad mencionada ALEJANDRO FUENTE Mieres Miércoles, 25 septiembre 2019, 12:27

La acusada de intoxicar con medicamentos y robar 2.000 euros a un octogenario en Mieres, que responde a las iniciales E. R. T., ha negado este mediodía, tras la vista celebrada en el Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo, los hechos que se le imputan. « Yo no le eche nada a la bebida, no lo envenené. Era mi amigo, le tenía y le sigo teniendo mucho aprecio». El abogado de la defensa, Iván Cortina Zapico, ha pedido la libre absolución al no quedar acreditado la autoría de esta intoxicación. Afirmó que en más de 15 años de amistad no hubo ningún problema entre ellos. Apuntó a que los problemas comenzaron cuando se incorporó una asistente dos años antes de los hechos, ocurridos en verano de 2018.

Para la defensa ha quedado probado que no hay pruebas suficientes para establecer la autoría del envenenamiento y tampoco de que la víctima tuviera en su poder la cantidad mencionada. Y afirmó de que se trata de una persona que confunde los euros y las pesetas. Recordó que él mismo dijo en el juicio que sacó el dinero a mediados de julio y que lo mantuvo hasta agosto en el bolsillo de su camisa.

La Fiscalía, por su parte, ha mantenido la petición de cuatro años de prisión al quedar probado que hubo un robo con violencia y otro delito de lesiones leves. La acusación particular quiso dar a entender en la vista que la intención de la acusada pudo ser acabar con la vida de la víctima, al manifestar que la ingesta de esos ansiolíticos eran completamente incompatibles con la medicación y las dolencias que padece. No obstante, se ha adherido a la petición del ministerio público.