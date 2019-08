El escritor Albino Suárez asegura recibir amenazas de muerte de un vecino El lavianés, de 86 años, afirma temer por su vida desde hace dos meses, cuando ambos mantuvieron una discusión de tráfico M. VARELA POLA DE LAVIANA. Viernes, 23 agosto 2019, 01:13

El prolífico escritor lavianés Albino Suárez, de 86 años, firmó ayer su más dura historia. Aseguró que lleva dos meses «sufriendo amenazas de muerte por parte de un vecino que no llega a los 30 años», situación que ya habría puesto en conocimiento de la Guardia Civil, si bien por el momento no ha interpuesto denuncia.

Le resultaba complicado al poeta poner fecha al comienzo de su miedo. Recordando apuntó que hace unos dos meses, cuando se encontraba en la zona peatonal de acceso al Ayuntamiento, «este vecino del que no sé su nombre y que apenas saludaba me asustó cuando circulaba con su moto y yo estaba cruzando hacia el Consistorio». Reconoce que, en ese momento, «levanté el periódico y le increpé», pero no esperaba la reacción de su vecino. «Paró su moto muy tranquilo, se quitó el casco, vino hacia a mí y me dijo que ya me enseñaría por dónde cruzar». También le advirtió que tuviera «cuidado en la escalera», para cerrar con un «ya te enterarás».

Pensaba que había quedado ahí, pero después comenzó la pesadilla. Volvieron a coincidir y, sin mediar palabra, el joven «comenzó a amenazarme de muerte y a decirme que hace años que me odia, y que cuando menos me lo espere apareceré en una cuneta». Asegura que «en una ocasión lo hizo en presencia de su padre». Las últimas amenazas fueron esté sábado. «Vivo con mucho miedo», confiesa el poeta.