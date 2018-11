El escultor Iglesias Luelmo, furioso tras ver a su 'Pinín' dentro del Tren de la Bruja El artista langreano tiene pensado solicitar explicaciones sobreel permiso para ubicar su esculturaen una atracción ferial MARTA VARELA San Martín del Rey Aurelio Domingo, 4 noviembre 2018, 23:51

El escultor langreano José Luis Iglesias Luelmo recibió en la tarde del pasado sábado una de sus mayores decepciones. «Salí a pasear por el entorno del parque Pinín, en La Felguera, y no lograba ver la escultura de 'Pinín', volando en su madreña. De hecho, fui directamente al espacio donde se ubicó y sólo pude ver la hélice de su madreña dentro de la parte trasera del tren de la bruja», explicaba ayer muy molesto y furioso con la situación.

En la actualidad, este parque langreano se encuentra en plenos festejos del puente de los difuntos, con diversas atracciones infantiles plantadas desde al menos el pasado martes, por lo que se cree que fue entonces cuando 'Pinín' quedó dentro de una de ellas. Es de esperar que «al menos esté protegida para no sufrir daños», explicaba un vecino de la zona.

«Llegué a pensar que la habían robado, pero me acerque y vi la hélice dentro de una atracción. Me quedé atónito. Me siento insultado y menospreciado, considero que es una ataque directo a la cultura» aseveró. El escultor tiene la intención de pedir explicaciones sobre este actuación. Ayer cientos de vecinos, asociaciones y langreanos mostraron su apoyo al escultor pidiendo «un respeto al patrimonio urbano de Langreo».