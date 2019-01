Los esquiadores alertan de un «daño irreparable» si hay huelga en Pajares Esquiadores en la parte alta de la estación invernal de Valgrande-Pajares. / VALGRANDE La plantilla confía en llegar a un acuerdo tras reunirse con el consejero Genaro Alonso para lograr la ropa de trabajo. «Nos dio la razón» ALEJANDRO FUENTE EL BRAÑILLÍN. Jueves, 24 enero 2019, 00:36

Los usuarios de la estación invernal de Valgrande-Pajares, agrupados en la plataforma en defensa de la estación -que también engloba a profesionales y al sector turístico- y en los clubes, apoyan la reivindicación de los trabajadores del equipamiento. Piden la entrega de la ropa de trabajo que les corresponde para llevar a cabo su labor. No obstante, alertan de que la materialización de cuatro jornadas de huelga «supondría un daño irreparable para nuestra estación, con perjuicios importantes y claros para toda la comarca». Aseguran que los paros llevarían aparejados, además, «una pérdida importante de esquiadores y un daño a la imagen de la instalación que costará tiempo recuperar».

«No podemos estar más de acuerdo con la petición de los empleados y queremos mostrarles nuestro apoyo firme en su reclamación. Necesidad que les corresponde por derecho para que puedan desarrollar su trabajo de manera adecuada», aseguran. Pero igualmente manifiestan su «desacuerdo» con la convocatoria de huelga prevista para los días 2, 8, 17 y 20 de febrero «como medida de presión para conseguir su justa reclamación».

La plataforma y los clubes de Valgrande instan a las partes «a negociar de manera urgente al objeto de alcanzar un entendimiento con tiempo suficiente para no alterar la planificación de los esquiadores y mitigar el riesgo de que se deriven usuarios a otras estaciones». No es la primera vez que se denuncian «los retrasos que, de manera injustificada, está llevando a cabo la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Cultura en lo relativo a todas las contrataciones de Valgrande-Pajares, entre las que también estaría la de la ropa de trabajo del personal. Retrasos que se vienen repitiendo de manera continuada y no podemos consentir».

Mediación del Sasec

El comité de huelga se reunió ayer por la mañana con técnicos del Principado, reunión a la que se sumó después el consejero de Cultura, Genaro Alonso. Los trabajadores señalaron que el responsable regional «nos dio la razón en nuestras reivindicaciones, pero que hay que cumplir el proceso administrativo para la compra de la ropa». La plantilla, no obstante, confía en poder llegar a un acuerdo y pusieron sobre la mesa una solución, que es la contratación por vía de urgencia y que la apruebe el Consejo de Gobierno. También se ha iniciado la mediación del Sasec.