La estabilidad presupuestaria de Langreo «peligra» si se cubre el déficit de las escuelas de 0 a 3 Un informe de la interventora recoge que en los últimos meses de 2018 tres de los cinco centros educativos arrojaron pérdidas MARTA VARELA LANGREO. Jueves, 31 enero 2019, 00:25

Que el Ayuntamiento de Langreo asuma el déficit que cada curso escolar presentan las escuelas de 0 a 3 años supone un riesgo para «la estabilidad presupuestaria» municipal. Así lo recogen los informes presentados por la secretaria y la interventora.

Una inestabilidad económica que, se apunta, no se puede atribuir al propio Consistorio, sino a seguir prestando un «servicio deficitario» que además recuerdan que es una competencia delegada que tendría que prestarse contando con el «100% de la financiación». Algo que no está ocurriendo en la actualidad. Langreo asume la competencia en Educación y tiene que aportar parte del dinero. La secretaria municipal pone el acento en su «disconformidad» con asumir parte del coste de un servicio que no es directamente de su competencia.

106.500 euros es aproximadamente el déficit que arrojaran en conjunto las cinco escuelas de 0 a 3 años langreanas en el presente curso escolar. Así en los cuatro primeros meses, de setiembre a diciembre de 2018, ya hay una deuda de 49.613 euros. A lo que se sumaría la cuantía de enero a junio del presente año, que podría rondar, atendiendo al asumido en las mismas fechas en 2018, a unos 56.960 euros. De los cinco centros solo Garabatos, de Sama, y Travesures, de Riaño, arrojaron en los cuatro meses del pasado año un saldo positivo, las otras tres ya cerraron 2018 con un déficit que ha tenido que asumir el propio Consistorio.

Ambos escritos serán analizados en el pleno ordinario de Langreo que se celebrará esta tarde, en el que se dará cuenta de la adenda al convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento para el desarrollo del Plan de Ordenación de Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil (curso 2018-2019). En el informe de Intervención se reconoce que a pesar de que para el presente curso escolar lo aportado por el Gobierno regional es superior al de otros años (suma un total de 742.440 euros), este incremento «es insuficiente» para compensar el descenso en las cuotas que abonan las familias. Un descenso que ha sido recomendado por el propio Principado y que fue aprobado por el pleno langreano.

Pérdida de habitantes

Otro de los puntos del orden del día del pleno que tendrá lugar esta tarde será analizar las cifras oficiales de población. El concejo de Langreo ha bajado de los 40.000 habitantes, en una caída de moradores que es constante, al menos desde 2012, cuando había 43.647 langreanos.

El municipio cabecera del valle del Nalón tiene en la actualidad 39.984 vecinos, de los que 20.933 son mujeres. Una cifra que a pesar de dejar al municipio como el quinto en población de toda Asturias, por delante de que tiene en la actualidad 38.428 vecinos, perderá participación en los tributos del Estado, algo que preocupa a los representantes municipales.