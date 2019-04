La estación de autobuses de Langreo podría tener gestión privada tras varios fracasos La estación de autobuses de Langreo lleva cerrada desde 2012. / JUAN CARLOS ROMÁN Lleva cerrada desde 2012 y el Principado estudia cedérsela al Ayuntamiento para albergar nuevos usos MARTA VARELA LANGREO. Viernes, 5 abril 2019, 00:19

La iniciativa privada podría reabrir, con un nuevo uso, la estación de autobuses de Langreo, que permanece cerrada desde 2012. El Principado ya reconoció en 2013 que la infraestructura «no ha sido utilizada de forma efectiva como estación de transporte, fundamentalmente debido a lo alejado de su ubicación de los principales flujos de transporte público». Ahora podría abandonar el uso para el que fue diseñada.

La consejería encargó en 2013 la gestión de dicho equipamiento al Consorcio de Transportes de Asturias por espacio de 10 años. El primer objetivo marcado era ponerlo en marcha, con un punto de venta de billetes, servicios de cafetería y demás, pero no fue posible. Se convocaron dos concursos y ambos quedaron desiertos. Además, se modificaron las cláusulas de la gestión del recinto, de casi 800 metros cuadrados, para incluir nuevos servicios como talleres, trenes de lavado o aparcamiento para vehículos industriales. Entonces y por primera vez se habló de la posibilidad de que fuese explotado por la iniciativa privada.

A pesar de ello, la estructura no resultó atractiva hasta 2018. Ese año el Círculo Aeronáutico de Langreo lanzó la posibilidad de gestionar el edificio adecuándolo como Museo de la Aviación. La idea, enseñar al público gran parte de las maquetas de aviones que atesora este colectivo. El Ayuntamiento mostró su disposición, pero el proyecto no llegó a fructificar, aunque no se abandonó por completo.

La cadena de comida rápida Burger King ha mostrado su interés por este espacio

Actualmente, una cadena internacional de comida rápida, Burger King, ha mostrado su interés en establecerse en la estación de autobuses, que está ubicada en Langreo Centro, junto a un amplio aparcamiento gratuito. Con dos propuestas sobre la mesa, el Principado estudia la posibilidad de ceder la gestión del mismo al Ayuntamiento de Langreo. Probabilidad que ya se exploró en 2015, pero entonces no hubo acuerdo entre ambas administraciones. Su mal estado sería uno de los grandes problemas a la hora de elegir un uso. Se calcula que se tendrían que invertir unos 100.000 euros en adecuarla tras llevar cerrado su edificio principal un siete años y que cuenta con cafetería, quiosco, aseos, y un amplio hall.

La estación de autobuses de Langreo comenzó a funcionar a principios de siglo, pero nunca llegó a cuajar. Era usada como una parada más de los autobuses urbanos. En su día se ligó al fallido proyecto del tren-tran, donde se hablaba de convertirla en una estación intermodal para autobuses y trenes.