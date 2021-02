«Estudiamos con abrigos y mantas, pero ni entramos en calor, ni estamos seguros» Los alumnos del IES de Pola de Laviana se concentraron para reclamar renovadores de aire para sus aulas y más profesorado Protesta de los estudiantes del IES de Pola de Laviana reclamando mejoras en la enseñanza. / ROMÁN MARTA VARELA POLA DE LAVIANA. Jueves, 4 febrero 2021, 10:52

Un nuevo e imprescindible accesorio se ha unido al equipamiento estudiantil: la manta. Los alumnos no lo hacen por moda sino por necesidad, ante el frío que están pasando en las aulas, cuyas ventanas están abiertas para cumplir el protocolo anti covid.

«Estudiamos en aulas a cuatro grados, así que ves de todo: mantas, gorros, guantes y abrigos, y aún así hay días que no logras entrar en calor», apunta la portavoz de los estudiantes del IES David Vázquez Martínez, de Pola de Laviana, que ayer se concentraba junto a sus compañeros delante del ayuntamiento para exigir mejoras. A pesar del intenso frío, la mayor preocupación de estos jóvenes es que «haya clases que aún con las ventanas abiertas no logran renovar al aire y no son seguras».

La concentración fue consecuencia de las protestas que realizaron en el patio del instituto los pasados 18 y 19 de enero, cuando los estudiantes realizaron sendos paros y concentraciones bajo el lema de 'Ni covid ni frío. Queremos estudiar en condiciones dignas'. Solo obtuvieron una respuesta a sus reivindicaciones, la de su ayuntamiento.

Siguiendo esta línea de diálogo, el alcalde lavianés, Julio García, recibió ayer a dos portavoces de los estudiantes. «Sabemos que no es de su competencia y por eso le agradecemos aún más que nos reciba y nos escuche», apuntaron. Además, ese encuentro sirvió para que los estudiantes agradeciesen la reciente compra de varios medidores de CO2 para los centros educativos del concejo. Sin embargo, dijeron que «esto es totalmente insuficiente. Queremos poder estudiar en condiciones de calidad y seguridad sanitaria». Por su parte, el alcalde se comprometió a trasladar al Principado, titular de las competencias de educación, las peticiones estudiantiles para buscar una solución.

Rescatar la enseñanza

No se van a quedar callados. Seguirán estudiando pero avisan de que continuarán haciendo visibles sus reivindicaciones. Los jóvenes resaltan que sus exigencias son claras por lo que instan a la Consejería de Educación a mantener una serie de encuentros con los líderes estudiantiles para que se vayan cumpliendo de manera paulatina. Y es que aseguran que hay que solucionar «el frío insoportable en las aulas, la masificación en las clases y en los transportes escolares, y la falta de profesorado para poder rebajar drásticamente las ratios». En opinión de los jóvenes estudiantes, es necesario un plan de rescate a la educación pública que le aporte los recursos económicos necesarios para solucionar estos problemas.