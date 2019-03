Una exconcejala de Langreo denuncia trato vejatorio en ginecología del Nalón Vanessa Llaneza relata que el médico del hospital comarcal le dijo: «Pórtate como una mujer si quieres saber lo que te pasa» A. F. G. LANGREO. Sábado, 30 marzo 2019, 01:48

«Coge un espéculo pequeño y se dispone a introducírmelo; le vuelvo a repetir (al ginecólogo) que no puede hacerlo porque estoy tratando mi vaginismo con una especialista. Hace caso omiso y lo intenta a la fuerza. El resultado, no fue capaz de hacerlo y yo misma, en esa postura sumisa y bastante degradante de por sí, tiré de sus manos. Me dice: '¿Te vas a dejar? Sé una mujer. Compórtate como una mujer si quieres saber qué te pasa'». Este es el relato expuesto ayer por redes sociales de Vanessa Llaneza, quien fuera edil de gobierno en el Ayuntamiento de Langreo este mandato.

Lo quiere hacer público, dice, porque está «harta de abusos ginecológicos, harta de actos sexistas cuando vamos a consulta». Explica que esta situación la vivió el día anterior en consulta en el hospital Valle del Nalón. Asegura que va a presentar una queja en el servicio de atención al paciente del centro sanitario y «denunciaré a este 'profesional' y su mal hacer por todas las formas posibles y utilizando todos los recursos que tengo».

«Me introduce un bastoncillo, saca la muestra de flujo y se va dejándome en un estado que prefiero no recordar. La enfermera no paraba de mirarme asustada», relata.

La antigua concejal asegura que «no es justo que el buen nombre del hospital, con tan buenos profesionales en ginecología, quede manchado por incompetentes amargados como éste». Y apunta a que no ha puesto en el texto el nombre del médico «por recomendación de mi abogada».