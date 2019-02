Una familia de Langreo abandona su vivienda por el riesgo de hundimiento Estado en el que está la casa de la familia, en la localidad de La Pedrea, en Langreo. / J. C. ROMÁN Habían presentado 88 quejas en el Consistorio, que se ha comprometido a dar una solución. Los vecinos se encargan de recoger ropa y alimentos MARTA VARELA Jueves, 7 febrero 2019, 00:09

Unión para ayudar a una familia langreana con tres hijos que se ha quedado sin casa debido al corrimiento de tierras en la finca en la que está situada su vivienda, en el pueblo de La Pedrea, en las cercanías de Lada. Aseguran que en los últimos años presentaron en el Ayuntamiento 88 quejas por escrito por grietas en los accesos y que siempre concluían en que «no había peligro».

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero. Sobre las tres de la tarde los técnicos municipales acudieron al lugar ante la presencia de nuevas grietas. El dictamen: «nada grave». La familia continuó con su vida hasta que un fuerte ruido a las siete de la tarde les dejaba sin la cochera situada a unos metros de la vivienda. Confiando en las palabras de los profesionales continuaron viviendo en la casa, pero a los dos días, con las grietas aumentando les hicieron abandonarla de inmediato. Era el 25 de enero. No pudieron coger ni enseres, ni ropa. El padre, autónomo, tenía todas las herramientas de su trabajo en el garaje y la casa y no pudo recuperar nada. Los técnicos municipales no aconsejan entrar en ella.

A día de hoy están sin hogar, el Ayuntamiento «solo les pagó dos noches de hotel en una habitación para los cinco», y les localizó una casa en la zona rural de San Martín del Rey Aurelio, según relatan sus vecinos. Una vivienda con un solo dormitorio y una cama, lejos del colegio de los niños y del trabajo de sus padres. Por todo ello buscan «urgentemente» una casa de alquiler reducido (máximo 300 euros) para tratar de retomar su vida, a poder ser en Langreo. Sus vecinos han decidido actuar y desde la Asociación Cultural y de Festejos Xente de Trapa y La Vega canalizan toda la ayuda que pueda llegar. Además, el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, se ha puesto en contacto con ellos para buscar de inmediato una solución. Ahora queda esperar. Necesitan «prácticamente de todo». «Creemos que el Consistorio les ha dejando abandonados hasta ahora» comentan los vecinos. Tras varios años de quejas y de confiar en que «todo estaba bien», esta familia de cinco miembros se encuentra ahora sin hogar.