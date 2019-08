El Fapas rechaza las batidas de lobos en Redes «por contraproducentes» Roberto Hartasánchez explica que al mermar las manadas, sus miembros no pueden cazar en su hábitat «y acuden a lo fácil» ALEJANDRO FUENTE CAMPO DE CASO. Lunes, 5 agosto 2019, 00:19

No hay solución fácil para el problema del lobo. Son muchos los ataques que este verano está sufriendo la cabaña ganadera en el Parque Natural de Redes, en los municipios de Sobrescobio y Caso. El alcalde de este último, el socialista Miguel Ángel Fernández Iglesias, hablaba claro y ponía sobre la mesa un posible remedio: batidas controladas a cargo de los propios afectados, los ganaderos. Pero, ¿qué piensan de esta propuesta los colectivos conservacionistas? El presidente del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas), Roberto Hartasánchez, rechaza de pleno esta medida. ¿El motivo? «Puede ser completamente contraproducente», afirma con seguridad. Esto es, prosigue, porque al reducir la cifra de miembros de una manada «se hace mucho más complicada la caza de otras especies salvajes y, por ello, acuden a lo fácil, al ganado».

Pero hay más motivos. «En el caso de que en una batida se acabe con una hembra reproductora, aumenta el celo en el resto de miembros de la manada, por lo que se incrementa la reproducción de individuos».

Hartasánchez es muy crítico con la política sobre el lobo que, hasta ahora, ha mantenido el Principado. «Por este motivo no tenemos relación alguna en la actualidad; no hay un control científico de la población de los lobos en la región. No hay seguimiento de los individuos. No se hace nada», lamentaba. «Espero que el nuevo Gobierno cambie su forma de actuar en este sentido».

El alcalde de Caso, declaraba recientemente, a través de EL COMERCIO, que la situación es insostenible ya que son constantes los ataques a las reses, «y el lobo se acerca cada vez más a las casas».

«La población de esta zona de la región se está desesperando porque trabajan por su ganado y luego lo pierden», añadía el responsable municipal. «Tenemos que dejarnos de tonterías y asumir de una vez por todas este problema». El incremento de la población del lobo está generando situaciones «de riesgo» porque se produce en los pueblos.