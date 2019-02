La fuerza del río Nalón descubre tolvas con piedras al pie del pozo Carrio Las vagonetas que han quedado al descubierto en la base del pozo Carrio. / JUAN CARLOS ROMÁN Muchos vecinos desconocían la existencia de estas vagonetas, que podrían tener más de 50 años y servían de escollera para proteger la ladera MARTA VARELA Miércoles, 6 febrero 2019, 00:18

La fuerza del río Nalón ha dejado al descubierto una serie de vagonetas llenas de piedras al pie del pozo Carrio, en Laviana. Presuntamente se colocaron a modo de escollera para proteger la ladera y pueden tener más de 50 años de antigüedad. Quienes ayer se acercaron hasta la zona se vieron sorprendidos y aseguraron no haber visto jamás estas vagonetas.

Vivir a las márgenes del río Nalón lleva a sus vecinos a tomar medidas para contrarrestar la fuerza de las aguas en épocas de lluvias. La última riada, que causó importantes daños, ha constatado que el golpe de las aguas hizo aflorar el ingenio de los mineros. Desde el paseo fluvial a la altura del castillete del pozo Carrio se pueden ver a la perfección tres vagonetas alineadas repletas de regodones, aunque consideran que puede haber hasta una decena de ellas, ya que asoman partes de otras unidades.

Mariano Pérez fue minero durante más de 40 años y no le sorprende la presencia de estas tolvas. «No me acordaba de ellas pero sí de escuchar que se colocaron en 1962, antes de entrar yo a trabajar la mina. Fue un año de muchas lluvias y se temía que la fuerza del agua se llevase la escombrera sobre la que está el castillete, por lo que se colocaron como un freno». Otros vecinos, en cambio, apuntan que se trata de vagonetas que no servían para trasladar el carbón. «Se puede ver cómo están todas remalladas y soldadas. No servían para llevar carbón, así que se llenaron de regodones y piedras y casi seguro las soldaron entre sí para evitar daños», comentaba Vicente Gómez, que se acercó desde Sotrondio para ver las estructuras.

Todo parece indicar que hace más de medio siglo, según explican los propios vecinos, se reutilizaron elementos de la mina para proteger la caña del pozo, que está a unos diez metros de las vagonetas que acaban de salir a la luz, después de que las aguas arrastrasen parte de la maleza que las hacía invisibles.

Una barrera minera que protege a Carrio, el último pozo activo de la cuenca de los embates de un Nalón que hace años también asustaba con su fuerza. Sin duda su reaparición ha suscitado un gran interés entre los lugareños y los muchos vecinos que pasean a diario por la zona. No solo la estructura en sí sino también su historia. «Es una obra artesanal para asegurar su forma de vida, utilizaron lo que conocían», apostillaba Isabelita Suárez, nieta, hija, mujer y madre de mineros.