JUAN CARLOS ROMÁN Cientos de personas despiden a la niña de diez años que hace un mes había sido diagnosticada de leucemia y buscaba una médula compatible ALEJANDRO FUENTE Mieres Martes, 30 julio 2019, 22:38

«La pequeña Naiara deja un gran vacío en su familia, el colegio y en todo Ciaño». Así lo expresaba desde el altar de la iglesia de San Esteban el párroco que ofició su funeral, Luis Ricardo Fernández. Un hueco solo ocupado por el dolor de la pérdida de la niña, que falleció a los diez años por culpa de una infección que impidió iniciar el proceso de trasplante de médula tras haber sido diagnosticada de leucemia hace apenas un mes.

Los tutores legales de Naiara, Rosa María Rodero y José Alberto del Toro, llegaron al templo detrás del coche fúnebre, poco antes de las ocho de la tarde. Recibieron numerosas muestras de cariño de los muchos vecinos y amigos que se dieron cita junto a la iglesia para darle el último adiós a la pequeña luchadora, que batalló desde la cuna contra todos los obstáculos que se le pusieron sobre el camino. Sin embargo, su delicado estado de salud no permitió a la niña tener una nueva oportunidad en la vida.

Familiares de la menor cogieron el pequeño féretro blanco del coche y lo introdujeron en la capilla. El silencio era sepulcral, solo quebrado por los llantos. Las coronas de flores reflejaban emotivos mensajes en su recuerdo. «Te echaremos mucho de menos, de Ciaño al cielo», rezaba uno de ellos.

«Nos ha dejado su inocencia», manifestaba el cura en el interior de la iglesia. «Queridos padres –decía dirigiéndose a los tutores, quienes la han cuidado durante toda su vida–, guardad el recuerdo de vuestra hija y de todo su amor». Naiara, o Nai como la llamaban quienes la conocieron, estaba a la espera de encontrar un donante de médula, ya que necesitaba urgentemente un trasplante. Pero no se encontró a tiempo. Falleció en la mañana de lunes en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La triste noticia la daba su tutora legal a través de un breve mensaje en las redes sociales: «Vuela mi niña pero yo nunca te soltaré, hoy eres libre, no hay dolor. Salta, corre, que nada ni nadie te detenga. Te queremos, te quisimos y te querremos».

Era la noticia que nadie esperaba. Todo Ciaño, Langreo y Asturias se había volcado con la pequeña y se habían organizado campañas extraordinarias para encontrar una médula compatible. Pese a todo la familia espera que su prematuro fallecimiento no sea del todo en vano. La madre, rota de dolor, lograba lanzar el día de su muerte un mensaje: «no hubo una cura para ella, pero pido que la gente siga donando para que se puedan salvar otras vidas, que esto no vuelva a suceder». Un tío de la pequeña también animaba a la donación «para que una familia en esta situación no tenga que volver a buscar, para que se encuentre en un banco».

El estado de salud de la pequeña había empeorado mucho en los tres últimos días y los médicos no pudieron hacer nada por ella. Padecía desde su nacimiento una enfermedad congénita, una anemia hemolítica. Sus tutores la cuidaban desde que solo tenía un año; y siempre, una vez al mes, tenía que acudir al hospital para realizarle numerosas pruebas médicas.