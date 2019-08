«Lo del grado de Deportes es un espectáculo de risa», critica Aníbal Vázquez

«Esto parece un circo de tres pistas». El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez (IU), describía de este gráfico modo la pugna que mantiene el municipio con Gijón por albergar el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, carrera a la que también se acaba de sumar Oviedo. «La Universidad está tardando en tomar una decisión. Podrían deshojar ya la margarita de una vez, porque es un espectáculo de risa».

El regidor recordó que en Asturias hay tres ciudades con campus universitario «y no se puede tener el de uno de ellas, el de Barredo, sin desarrollar. Parece que hay gente que todavía no lo ha entendido. Se han invertido 130 millones de euros en estas instalaciones y se encuentran vacías. No tienen un solo departamento. Están los laboratorios muertos de risa». Recordó que este equipamiento es uno de los elementos más importantes para la reconversión de las comarcas mineras y añadió que «a alguien le tendría que costar algo tener 130 millones casi tirados a la basura».

Vázquez hizo estas declaraciones durante su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón, con motivo del Día de Mieres. «Hace muchos años teníamos estand, no sé si alguna vez vamos a recuperarlo. Pero por lo menos queremos estar aquí un día», apuntó.