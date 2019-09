«Sería muy grave que el disparo en Riosa tuviera un motivo político», dice IU de Asturias

El diputado de Izquierda Unida en la Junta General del Principado, Ovidio Zapico, quiso ayer mostrar su «solidaridad con Juan Carlos Álvarez y su familia». Se refería al secretario de organización de la formación en Riosa que, en la madrugada del pasado jueves, recibió el disparo de un perdigonazo en su vivienda de Prunadiella. «Espero que la investigación dé sus frutos pronto y que el móvil no sea político», dijo. «De serlo sería algo muy grave en un concejo como Riosa, donde aún hay sin esclarecer episodios violentos y amenazas contra dirigentes de IU desde hace ya un año». «El pueblo de Riosa no tolerará estos actos, como ya demostró en los episodios anteriores y en las urnas en mayo, porque en democracia estos comportamientos no tienen cabida», manifestó el responsable de la coalición.

La Guardia Civil está investigando este hecho. El disparo, al parecer, fue realizado con una escopeta de aire comprimido; alcanzó en la caja de la persiana mientras la familia se encontraba durmiendo. El proyectil, de gran tamaño, cayó sobre la cama provocando «un gran susto» a los afectados. En la vivienda, además del propio responsable político, estaban su mujer y sus dos hijos, uno de ellos de corta edad.

Tras presentar una denuncia, agentes de la Guardia Civil analizaron la habitación donde hay muestras evidentes de la rotura de la caja de la persiana y el impacto contra el techo del dormitorio. «Están abiertas todas las hipótesis, pero todo apunta a que pudo tratarse de una gamberrada. De verdad espero que sea solo eso y que no haya una vinculación política», confió el afectado, quien quiso destacar «la gran labor» que realizan los agentes.