La Guardia Civil investiga un disparo a la casa de un dirigente de IU en Riosa Daños en la persiana. / E. C. «Espero que sea solo una gamberrada y que no tenga móvil político», confía Juan Carlos Álvarez, el secretario de organización afectado A. FUENTE RIOSA. Domingo, 1 septiembre 2019, 03:22

Agentes de la Comandancia de Oviedo de la Guardia Civil están investigando el disparo de un perdigonazo en una ventana de la vivienda de un responsable político de Izquierda Unida en Riosa. Se trata de Juan Carlos Álvarez, quien actualmente ocupa el cargo de secretario de organización de la agrupación en el municipio, fue edil hace ocho años y formaba parte, en las últimas elecciones municipales, de la candidatura de la alcaldesa, Ana Díaz.

Según ha podido saber EL COMERCIO, el suceso se produjo en la madrugada del pasado jueves, sobre la una y media. El disparo, al parecer realizado con una escopeta de aire comprimido, alcanzó en la caja de la persiana mientras la familia se encontraba durmiendo. El proyectil, de gran tamaño, cayó sobre la cama provocando «un gran susto» a los afectados. En la vivienda, además del propio responsable político, estaban su mujer y sus dos hijos, uno de ellos de corta edad. La residencia se encuentra en una zona de La Ará, en Prunadiella.

«Nos llevamos un gran susto, porque a esas horas no te esperas ese gran estruendo», comentaba ayer el propio afectado. «Fue mi mujer quien me dijo que había explotado una lámpara o algo y que había cristales en la cama. Cuando encendí la luz me percaté de lo que era: un perdigón del tamaño de una perla», relataba. Tras presentar una denuncia, agentes de la Guardia Civil analizaron la habitación donde hay muestras evidentes de la rotura de la caja de la persiana y el impacto contra el techo del dormitorio. «Están abiertas todas las hipótesis, pero todo apunta a que pudo tratarse de una gamberrada o una chiquillada. De verdad espero que sea solo eso y que no haya una vinculación política en este hecho», decía. «Si hubiesen querido hacer daño lo podrían haber hecho, pero por suerte no ocurrió nada. En ese momento, nuestro hijo de cuatro años se encontraba en la habitación».

Antecedentes en el concejo

«Nunca recibí amenazas ni he tenido enfrentamientos con nadie», aseguraba Juan Carlos Álvarez. «No entendemos lo que ha sucedido», manifestaba ayer la regidora. Ana Díaz explicaba que este suceso ha suscitado una gran alarma. «Se trata de una persona -decía en referencia a su compañero de partido- que está muy integrada en el concejo y que no tiene problemas con nadie; una pareja joven, trabajadora y cuidadora de su familia». La responsable municipal deseaba poder descartar un móvil de tinte político. El afectado presentó la denuncia a tenor de los antecedentes en el concejo , donde hace un año cuando apareció el coche del concejal de IU José Manuel Pello rayado por sus cuatro costados y con la amenaza de un «descanse en paz» (DEP) escrito en sus en el techo y el capó del automóvil. Posteriormente, la propia regidora también denunció haber recibido amenazas.

El partido ya prepara un encuentro para lanzar un mensaje de apoyo a Juan Carlos Álvarez.