Sin esconderse, habitualmente delante de compañeros de trabajo, un empleado del área de cementerios de Langreo acosaba con expresiones machistas a una compañera, la única mujer en el servicio. Tras seis meses, según relata esta mujer, y después de pasar por varias fases, primero reaccionado y replicando a los comentarios y después adoptando una actitud pasiva, se decidió a denunciar lo que estaba sucediendo.

Actualmente, este hombre y otros seis compañeros, miembros del equipo de cementerios, están siendo investigados por la Fiscalía por su hubiesen podido incurrir en un delito de acoso y en otros de cobros irregulares que se descubrieron tras declarar la presunta víctima en el Ayuntamiento.

La trabajadora -que el pasado jueves cuando iba con una trabajadora de otra área, sufrieron un intento de agresión por parte de este hombre- indicó en su declaración que se refería a ella con expresiones del tipo «las mujeres son todas unas putas, solo valen para follar y para fregar. No sé qué hacéis trabajando y quitándonos el trabajo a los hombres. Lo que tenéis que hacer es estar en la cocina y preparadas para cuando nosotros queramos follar».

«Cuando le pedía respeto me decía: 'no haber venido a trabajar aquí'» «Me quitó la escalera para que no pudiera salir de un panteón, estuve allí 25 minutos»