«Heredamos un Langreo con problemas de urgencia» Carmen Arbesú. / J. C. R. Destaca la próxima apertura del centro de discapacitados de Barros y el desbloqueo del soterramiento ferroviario A los cien días de su llegada a la Alcaldía, la socialista Carmen Arbesú destaca los avances logrados en cuestiones enquistadas ALEJANDRO FUENTE LANGREO. Domingo, 29 septiembre 2019, 01:18

El teléfono no para de sonar y las visitas son constantes en el despacho de la Alcaldía de Langreo, en Sama. Finalmente, la regidora, la socialista Carmen Arbesú, encuentra un hueco para hacer un balance de sus primeros cien días al frente del gobierno local. No hay sorpresa, su resumen es de «satisfacción absoluta», pero explica los motivos. «Creemos que el Ayuntamiento va por buen camino. Estamos atando los cabos que dejó sueltos el anterior equipo -la coalición de IU y Podemos con Jesús Sánchez a la cabeza-, que no fueron pocos. Pero se van viendo resultados». La responsable municipal afirma que al llegar al Consistorio «nos encontramos muchos problemas encima de la mesa que había que resolver de manera urgente». Defiende que hay trabajo que no se ve, de negociación, de reuniones y de llamadas de teléfono que han dado sus primeros frutos; estos son algunos de ellos.

Soterramiento

Desbloqueo y avances en el proyecto ferroviario

Las negociaciones con el Principado y el Ministerio de Fomento han desembocado en el borrador para un nuevo convenio. El Gobierno de España, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), asume el final de las obras de la infraestructura y el mantenimiento del túnel. El Principado, por su parte, la urbanización de los terrenos liberados en la superficie.

Credine de Barros

Los primeros usuarios entrarán antes de fin de año

Las conversaciones con el Imserso han servido para que el Ministerio de Sanidad comience la selección del personal y el centro entre por fin en servicio de manera gradual. Se espera que la atención a los primeros usuarios sea una realidad antes de que acabe este año. La visita del director general del Imserso a mediados de julio y sus conversaciones con la alcaldesa ayudaron a poner el proyecto en su recta final.

Medio rural

Obras de mejora y un plan de actuación

La Concejalía de Medio Rural ha puesto en marcha y celebrado con éxito el I Certamen de la Huerta de Langreo, «muy elogiado tanto por la calidad de los lotes presentados a concurso como por la afluencia de visitantes en sus dos días de duración», destacan fuentes municipales. Además, con Servicios Operativos se ha puesto en marcha un plan de obras para acondicionar, desbrozar y rehabilitar sendas, áreas recreativas, lavaderos y centros sociales por todo el concejo. Algunas de esas actuaciones, como la llevada a cabo en la Senda del Trole (Tuilla) responden a demandas vecinales desatendidas durante años. Por otra parte, Servicios Operativos también ha acometido durante el verano la limpieza de los márgenes de los ríos Samuño y Candín, del paseo fluvial del Nalón y de los polígonos industriales del concejo, como habían demandado los representantes de las empresas asentadas en ellos.

Demanda de usuarios

Puesta en marcha de un plan de cementerios

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña urgente de adecentamiento para responder a las numerosas peticiones vecinales antes de la celebración, el próximo 1 de noviembre, de la festividad de Todos los Santos. Incluye labores de limpieza, algunas reparaciones y pintado. Hay previstas actuaciones de mayor calado para el futuro que empezarán a ejecutarse en los próximos meses.

Acuerdo del agua

Fin de la guerra con San Martín por el Raigosu

Fue una negociación iniciada por el anterior equipo de gobierno, pero culminada y aprobada a partir del relevo en el Ayuntamiento. El convenio pone fin al conflicto y permite la venta de agua, captada y tratada por Langreo, al concejo vecino en condiciones y precios pactados por ambos municipios. El acuerdo beneficia a las dos partes. Para Langreo significa una fuente de ingresos a partir de la comercialización de una parte del caudal.

Adelanto de proyectos

La esperada recuperación de las piscinas de Pénjamo

Desde el equipo de gobierno se adelanta que ya hay más proyectos en camino, «iniciativas que los vecinos descubrirán en los próximos meses». De este modo, se señala que «tenemos proyectos para recuperar las piscinas de Pénjamo -una histórica petición de los vecinos de esta zona del municipio-, mejorar el reciclaje y potenciar nuestros polígonos industriales». También se incide en el golpe recibido por el anuncio del cierre de Vesuvius.