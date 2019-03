Un herido tras ser arrollado en un paso de peatones a la entrada de Turón Agentes en la zona del suceso, en Turón. / JESÚS MANUEL PARDO Los vecinos señalan que se trata de una zona de escasa visibilidad cuando hay autobuses en la parada, como fue el caso A. FUENTE TURÓN (MIERES). Miércoles, 20 marzo 2019, 00:22

Un joven, vecino de Turón, resultó ayer herido tras ser atropellado por un turismo en la localidad mierense, en la entrada a la circunvalación a la trama urbana en la carretera AS-337. Según indicaron desde la Guardia Civil el suceso se produjo poco después de las dos de la tarde cuando el coche, conducido también por un residente de la zona, arrolló al viandante en las inmediaciones de un paso de peatones. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia, que trasladó al herido al hospital Álvarez-Buylla en Santullano para realizarle una exploración en profundidad, aunque tras un primer examen médico en el sitio solo presentaba contusiones superficiales en la cara y un golpe en una pierna. La luna del coche quedó destrozada por el impacto.

Juan José Rodríguez fue una de las personas que acudió hasta el lugar para comprobar lo ocurrido. «El chaval tenía heridas superficiales pero estaba mucho más preocupado del perro que llevaba, que se debió de dar a la fuga tras el golpe; no hacía más que preguntar por el animal estando tendido en el suelo», explicaba.

Punto negro

Los agentes le hicieron el control de alcoholemia al conductor y dio negativo. «La verdad es que estaba muy disgustado por lo ocurrido; no lo debió de ver, porque se trata de un paso de peatones con muy poca visibilidad, ya que hay una parada de autobuses», señalaba el testigo del suceso. El problema, sumaba, es cuando hay un autocar en el lugar, «que no se ve nada; no es la primera vez que pasa por ese motivo, ya llevamos como cuatro atropellos en este mismo sitio».

Agentes de Tráfico realizaron las pertinentes mediciones sobre la calzada y el conductor explicó sobre el terreno lo sucedido. Aseguró que no vio al viandante cruzar la calzada y que éste no lo hizo por el lugar exacto en donde se encuentra la señalización del paso peatonal, sino que lo hizo atajando por la carretera.