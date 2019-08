Los horarios de las terrazas en El Entrego, a rajatabla Un hombre, en una terraza de El Entrego. / J. C. ROMÁN Algunos negocios de la zona de la iglesia han recibido avisos por incumplimiento y aseguran que serán más estrictos. «No queremos molestar» MARTA VARELA EL ENTREGO. Viernes, 16 agosto 2019, 00:56

Las terrazas animan el verano. El buen tiempo hace que aumente el tiempo que los vecinos dedican a estar en estos espacios de los establecimientos hosteleros. Y en ocasiones esas estancias chocan con los horarios de sueño de otros vecinos. Surgen entonces roces y enfrentamientos entre clientes y vecinos como ha ocurrido en la localidad de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. En el entorno de la iglesia parroquial algunos establecimientos ya han recibido la visita de la Policía Local con el aviso «de incumplimiento de horario de terraza».

Los hosteleros reconocen que «en ocasiones a la hora del cierre las terrazas tienen todavía muchos clientes y se lo indicamos, pero tardan en irse aunque tampoco haya jaleo. Ni se canta ni, ni hay voces, ni nada por el estilo. Nosotros aprovechamos para limpiar dentro». Tras recibir el toque de atención por parte de los policías deben respetar a rajatabla el horario de cierre de las terrazas: a medianoche de domingo a jueves y a las dos de la mañana tanto el viernes como el sábado. «No queremos molestar a nadie, ni mucho menos enfrentarnos a una sanción», subrayan.

Mientras, algunos clientes aseguran que las quejas son exageradas. «Estamos convencidos que algún vecino protestó y no es justo porque no hay jaleo». Además, explican que «es malo para todos, si hace mucho calor la gente no está en el pueblo por lo que hay que ser un poco flexibles, presta ver las terrazas llenas».