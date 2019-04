Los hosteleros de San Martín, contra la violencia de género La edil Cintia Ordóñez, en el centro, con las técnicas de igualdad de San Martín del Rey Aurelio. / PARDO Participan en una campaña en la que distribuirán 700.000 servilletas con los lemas 'No es no' y 'Tu silencio es letal, denuncia' M. VARELA SOTRONDIO. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:18

La Concejalía de Igualdad de San Martín del Rey Aurelio ha puesto en marcha una campaña contra la violencia de género que comenzará de manera inmediata en los locales hosteleros del municipio. Así, se repartirán de manera gratuita 70.000 servilletas de mesa con dos lemas impresos: «No es no» y «Tu silencio es letal, denuncia».

El objetivo de esta iniciativa pasa «por hacer reflexionar a la población acerca de las agresiones sexuales que sufren muchas mujeres en nuestro país y lanzar un mensaje claro y contundente al respecto a la sociedad. Y no es otro que cuando una mujer dice 'no' es no y que un silencio también es un 'no'», explicó la edil del área, Cintia Ordóñez.

Además, la campaña recoge un segundo mensaje para que tanto la víctima como terceras personas conocedoras de los hechos denuncien cualquier situación de violencia machista. «El silencio puede matar a las mujeres. Por ello, con el segundo lema de la campaña, 'Tu silencio es letal, denuncia', queremos apelar a las víctimas para que no se callen, presenten denuncia y se apoyen en los recursos que ofrece la administración pública para salir adelante», señaló.

Del mismo modo, «hacemos un llamamiento a todas las personas que son sabedoras de casos de violencia de género para que no miren para otro lado, porque su silencio es cómplice, y pongan en conocimiento los hechos ante las administraciones o las fuerzas de seguridad del Estado», subrayó.

Desde ayer la Concejalía de Igualdad se irán visitando los bares del municipio para informarles de la campaña, ofrecerles de manera gratuita el material y pedirles su colaboración en la difusión de la misma. Las servilletas también se distribuirán por los locales de los centros sociales municipales.

La iniciativa ha salido adelante con la financiación recibida del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

A ella hay que sumar un curso de defensa personal gratuito para mujeres que será impartido en mayo por el profesor de kárate José Ramón Álvarez Ruiz- Huidobro, cinturón negro, 7º Dan.