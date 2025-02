Huelga en el colegio felguerino de Turiellos, a causa de las goteras

Marta Varela Jueves, 24 de octubre 2019, 16:33 | Actualizado 17:02h. Comenta Compartir

Los alumnos de infantil y primara del colegio público de Turiellos en el distrito langreano de La Felguera se quedarán mañana a las puertas del centro. No entrarán a las aulas en protesta por las goteras que sufre el edificio debido a los desperfectos de la cubierta.

El problema no es nuevo ya se viene arrastrándose desde hace años. Desde el Ampa informan que «el año pasado hubo un incendio provocado por un cortocircuito que causaron las filtraciones, a lo que siguió la evacuación del centro, la actuación de los bomberos y que algunos alumnos fueran atendidos por los servicios médicos». Lejos de reparar el problema, las labores de conservación han sido mínimas. Ahora, advierten, «el problema es aún más grave, ya que la cubierta es de fibrocemento que, como es conocido, es un material sumamente cancerígeno. Se está literalmente deshaciendo y filtrando el agua directamente a las clases».

La intención de la comunidad educativa del centro es que las protestas continúen hasta que «el Principado saque a licitación de las obras necesarias». En este sentido, se recuerda que ya existe un proyecto de la Consejería aparcado desde hace años, a pesar de la peligrosidad que conlleva la presencia de niños en un entorno en el que se hay agua y electricidad, más cuando la última planta del edificio alberga aulas de niños tanto de primaria como infantil.

Se considera que estas obras no se ejecutan por problemas con el presupuesto, ya que se trata de una importante actuación. Mientras tanto, pese a que se han parchado las goteras hasta en tres ocasiones, estas siguen presentes «por todos los sitios«, aseguran. Por ello, desde el Ampa se ha puesto en conocimiento de las familias que no es una solución «venir con la cesta elevadora, parchear de mala manera y estar parcheando toda la cubierta a tramos. No nos parece ni seria la respuesta ni la actuación y menos la ejecución de la obra, puesto que, si fuese efectiva, no estaría el pasillo lleno de calderos para recoger el agua que vierte de forma considerable, llegando a los puntos de luz de un aula. De hecho, ayer pasaron por el colegio los electricista para evitar males mayores. Queremos una solución ya firme sobre un documento con fecha de ejecución y firma. Hasta que esto no se haga continuaremos insistiendo mediante movilizaciones o lo que proceda. Nuestros hijos e hijas tienen el derecho a asistir a un centro educativo en unas condiciones óptimas y no en el agua poco menos que con paraguas».