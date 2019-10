Los Humanitarios alertan de que la fiesta de San Martín «está en riesgo» La presidenta de la Sociedad de los Humanitarios de San Martín, Esperanza del Fueyo, en Moreda. / ROMÁN «Hacemos rifas para soportar los gastos y hay gente que pasa y nos mira por encima del hombro», lamenta Esperanza del Fueyo ALEJANDRO FUENTE MOREDA (ALLER). Jueves, 17 octubre 2019, 00:16

«Una de nuestras formas de financiación son las rifas durante las fiestas. Solo pedimos que algunos no se rían y pasen como diciendo 'déjame en paz', mirándonos por encima del hombro. Soy así de brusca, pero es verdad. Pero es que se trata de un dinero, un euro por dos números para un sorteo, que sirve para organizar todas las actividades de las que se disfruta». Es la amarga queja de la presidenta de la Sociedad Humanitarios de San Martín de Moreda (Aller), Esperanza del Fueyo, quien lanza una petición «desesperada» para que los vecinos apoyen al colectivo. «Estamos al límite. La agrupación -con unos 1.200 socios- no va a desaparecer, pero hay eventos que cuestan mucho dinero y que están en riesgo».

Las orquestas, el desfile, el chocolate para los niños o los fuegos artificiales corren peligro para la fiesta de San Martín, que se celebrará el próximo 11 de noviembre. No para esta edición, para la que ya está todo listo, pero sí para los próximos años. «¿Que no se puede? Pues nos quedamos con la misa y la bendición, que es la esencia de la celebración y ya está», afirma Del Fueyo

No solo la fiesta. También pueden desaparecer el resto de actividades del colectivo que logró el Premio Ejemplar de Asturias en 2007. «Todo lo que hacemos cuesta dinero, como la entrega de los galardones anuales 'Colmena' y 'Espiga de Oro'; el programa 'Tocando pelos pueblos' o el acto de 'Humanitarios del año'». La entidad tiene unos costes fijos anuales que se cifran en unos 50.000 euros y que no se cubren con la cuota de los socios, de veinte euros anuales.

«Ayuda precaria»

«Hay hosteleros e industriales que nos apoyan y la gente dice: 'Es que son ellos los que ganan con las actividades, con la fiesta. No, ganamos todos. Hay que tomar conciencia de que hay que participar también en el sentido económico. Lo que pedimos por las buenas, y la gente se tiene que concienciar de ello, es que si sacamos rifas es para completar el programa», apunta Esperanza del Fueyo.

«Movemos el pueblo de mil manera y lo digo claro en la carta que he enviado a los socios (también se encuentra en el porfolio de este año): hay que reflexionar. Si no es interesante o no es necesario lo que hacemos, que nos lo digan y trataremos, entonces, de hacer las cosas de otra manera. Si no es necesario que haya un Día de San Martín, pues desistimos de ello y dejaría de ser la fiesta que da prestigio a todo el concejo de Aller.

¿El Ayuntamiento? «Su aportación económica es precaria; no se lo digo, porque es muy poco».

El programa de este año ya está perfilado. El pregón de las celebraciones tendrá lugar el día 10 y la fiesta grande, al día siguiente.