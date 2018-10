Los Humanitarios piden más ayuda ciudadana Multitudinario desfile de Los Humanitarios celebrado el pasado año. / PARDO / ROMÁN La asociación quiere más implicación vecinal y empresarial en la fiesta de San Martín ALEJANDRO L. JAMBRINA Miércoles, 31 octubre 2018, 17:14

Cada 11 de noviembre consiguen abarrotar Moreda. Y, en esta ocasión, no tienen ninguna intención de quedarse atrás. Un año más, a punto de llegar el mes de noviembre, la Sociedad de Humanitarios de San Martín de Moreda ultiman los preparativos de la que es, sin duda, una de las fiestas otoñales más importantes de la comarca del Caudal. No en vano, San Martín es Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1984. Esperanza del Fueyo, al frente de la junta directiva de la entidad, presume de un programa que «aúna religión, tradición y folclore», destinado a atraer al mayor número de personas posible. «Esperamos poder alcanzar una media de 15.000 visitantes, como en años anteriores». Para lograrlo no faltan atractivos: música, desfiles, premios... Y, por supuesto, el momento más importante: la entrega del Humanitario del Año, que este año es para el prestigioso odontólogo Ignacio Fernández-Vigil (Moreda, 1968),

Pero esta vez los responsables de la organización quieren hacer un llamamiento no solo a participar, sino también a colaborar. Porque detrás de la fiesta hay mucho trabajo. Y mucho dinero. Para elaborar un programa como el de este año, cuando los actos arrancan ya el día 3 de noviembre, noche en que se celebrará la primera gran verbena, hace falta mucho de todo eso: tiempo, trabajo, dinero, gente. Y cada vez es más difícil conseguirlo.

«Sin duda están siendo años difíciles. Es por ello que la colaboración, tanto de vecinos como de empresarios locales, es muy necesaria e importante para poder darle el prestigio que a día de hoy hemos obtenido», señala Del Fueyo. Pero la realidad es que el apoyo que reciben no es el esperado, admite, tanto en lo económico como en lo que a implicación se refiere. «Con el paso de los años, las responsabilidades y obligaciones son mayores y tenemos que ser conscientes de que para mantenerlo se necesita participación y trabajo. También hemos de pensar que todo esto tiene un coste económico difícil de asumir sin la ayuda de todo el mundo». La sociedad organiza cada año unas rifas, así como la venta de lotería y de detalles con el emblema de la entidad. Pese a todo, lamentan, a la gente le cuesta implicarse y sumarse a este tipo de iniciativas.

Afortunadamente no es todo así. «Hay muchos vecinos que nos apoyan de forma incondicional y existe un sector de los comerciantes que colabora mucho, tanto económicamente como aportando productos o difusión», señala. «Nos parece injusto que no se participe en la creación y organización de unas fiestas que atraen tanto turismo y que, al final, benefician a todos. Cualquier aportación mínima que hiciesen los hosteleros se podría considerar una inversión segura», dice Del Fueyo. Es por ello que desde la Sociedad hacen un llamamiento a los alleranos para acudir en masa a las fiestas de este año y colaborar en próximos. «Porque si esto sigue así, mucho me temo que la fiesta de los Humanitarios no durarán muchos más años», advierte la presidenta.

Por el momento, la cita de este año está más que garantizada. Aunque el día grande es el 11 de noviembre, el programa viene cargado de actividades que servirán de anticipo. El próximo sábado, día 3 de noviembre, tendrá lugar la primera gran verbena de la Montera Picona, que arrancará a medianoche y estará amenizada por Pasito Show y Vivans. La víspera del día grande, el sábado 10, tendrá lugar el esperado pregón, que este año correrá a cargo de la economista allerana Carmen Vilabrille López, «elegida por la junta directiva por su importante carrera en el sector financiero asturiano». Actualmente, Vilabrille es la directora territorial del Segmento de Particulares del Banco Sabadell en Asturias.

Tras el pregón, tendrá lugar la presentación oficial de la Xana, la joven Beatriz Sánchez, así como del cartel de la fiesta, diseñado por la pintora lenense Ángeles Losada. Estos actos, que comenzarán a las 20 horas, precederán a la entrega del galardón más importante que concede la Sociedad, el Humanitario del Año. La distinción ha sido para el prestigioso odontólogo Ignacio Fernández-Vigil (Moreda, 1968), responsable de tres clínicas asturianas, una de ellas en Moreda. «Para mí, como allerano, ha sido un gran honor y una sorpresa recibir este premio. Desde hace muchos años resido en Oviedo, pero siempre he seguido muy ligado a mis raíces y he colaborado muy activamente con los Humanitarios en todo lo que he podido», comenta el premiado, sin ocultar su alegría por el premio.

Un espectáculo de pirotecnia anunciará el inicio del día grande a las 10 horas del domingo. Justo después arrancará un desfile por las calles del pueblo con un total de trece bandas de gaitas y diez grupos de baile tradicional. A las 11 en punto tendrá lugar una misa solemne en la parroquia de San Martín de Moreda, en honor del patrón del pueblo, cantada por Salvador Vázquez y acompañado a la gaita por Gustavo Rodríguez. Terminada la liturgia se procederá a la tradicional Puya'l Ramu.

El desfile principal de las fiestas recorrerá las calles a partir de las 13 horas. Después del desfile, alrededor de las 15.30 horas, se celebrará la tradicional comida del día de San Martín. «Se repartirá fabada, casadielles y panchón, un postre típico del concejo allerano», explican desde la organización.

