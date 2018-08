Impide honrar con una misa cantada al 'Ruiseñor de Langreo' Jueves, 23 agosto 2018, 00:12

La despedida al cantante de tonada José Luis Fernández Álvarez, 'Ruiseñor de Langreo' no podrá contar con las canciones de los que le veneran y admiran. Ayer la cantante Silvia Riera fue a visitar al párroco de Sama para pedirle permiso para honrar a Fernández con una misa cantada, junto al coro de El Carmen, esta tarde en el funeral. «La respuesta me dejó helada porque me dijo que en la iglesia de Sama solo cantan los feligreses», criticó Riera, tras el encuentro con el sacerdote de Sama.