«Impulso definitivo» al Centro de Enfermedades Neurológicas Gobierno central y regional avanzan en la apertura del equipamiento langreano con la contratación de algunos servicios A. FUENTE LANGREO. Viernes, 21 diciembre 2018, 01:08

La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, presidió ayer por la tarde en Madrid la Comisión de Seguimiento del Centro de Referencia Estatal (CRE) de Discapacidades Neurológicas de Langreo, dependiente del Imserso. Este órgano no se reunía desde octubre de 2015. En el mismo se ha dado cuenta de las contrataciones de los diversos servicios necesarios para el funcionamiento del complejo de Barros, como son la limpieza, la seguridad o la cocina, entre otros. «Se trata de un proceso largo, pero hay que iniciarlos», señalaba al término de la reunión el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez. La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, destacó que fue un encuentro «muy positivo» y que se ha dado «el impulso definitivo para la puesta en marcha del equipamiento y expresa, con claridad, el compromiso del Gobierno con la apertura del centro».

Lo que no se han dado son fechas para su apertura. «He pedido que no se dé un calendario si no se va a cumplir», decía el regidor por los retrasos que se acumulan. En la reunión participaron por parte del Ministerio la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana I. Lima, y la directora general del Imserso, Carmen Orte. La comisión ha servido, además, para avanzar en el protocolo de colaboración entre el Imserso y el Principado para el desarrollo de programas del CRE de Langreo, así como en el procedimiento de cobertura de las plazas del equipo directivo del centro. Así, se tendrá que nombrar un director y un administrador, entre otros, encargados de poner en funcionamiento el edificio y dar de alta servicios básicos como la luz o el agua. Se espera que este proceso se culmine en febrero. Es, precisamente el mes elegido para celebrar la siguiente comisión de seguimiento.

Varela hizo mención a la licitación de esos servicios complementarios que «junto con la contratación del equipamiento y, lo más importante, el avanzar en la provisión de los puestos de trabajo de gestión directa, hará que sea una realidad su puesta en marcha».

La consejera dijo que el Imserso ha dado los pasos definitivos con la publicación en abril de la orden ministerial por la que se crea el centro. Los trámites comenzaron hace ya doce años con la firma de un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y el Principado y ha supuesto una inversión superior a los 13 millones de euros.