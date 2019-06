Indignación entre los usuarios de Feve al recibir un euro tras quedar atrapados El tren de gas, que se encuentra en fase de pruebas, en la estación de Figaredo. / JESÚS MANUEL PARDO La plataforma en defensa de la línea Baíña-Collanzo dice que es una «burla» por las continuas averías y la empresa alega que es el pago legal establecido ALEJANDRO FUENTE FELECHOSA. Viernes, 21 junio 2019, 01:43

Malestar en la plataforma de usuarios en defensa de la línea de tren entre Baíña y Collanzo. El colectivo está molesto debido a la indemnización que recibieron los cinco pasajeros que el pasado 4 de junio no pudieron continuar con su trayecto al averiarse la unidad en Mieres. «Tras poner una queja les devolvieron un euro; aunque actuaron con la ley en la mano de retrasos, nos parece una burla hacia todos los viajeros. Porque no fue una incidencia puntual y se producen continuamente porque no hay material rodante de calidad. Es una burla», critican. Desde Renfe explicaron que, efectivamente, la devolución se corresponde con lo que se fija según tarifa y quisieron aclarar que no estuvieron atrapados y que fueron trasladados en taxi hasta sus destinos.

Pero las voces de alarma continúan. Miembros del colectivo se reunieron el miércoles con el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez (IU), quien ya ha reclamado un plan de inversiones para este trazado ferroviario que vertebra el Caudal con el concejo de Aller. «Mostró su total apoyo con nuestra causa. Estuvimos de acuerdo en cuanto a propuestas y reivindicaciones, ahora mismo la principal es que se traigan a la línea unos trenes que funcionen de verdad y se lleven los 2900 -más conocidos como los 'tamagochis' de un solo vagón-», señalan desde el colectivo. En el encuentro se llegó a la conclusión de que es necesario el ferrocarril como medio de transporte fundamental para el desarrollo de la zona y por ello se debe mantener y mejorar. «Agradecemos su apoyo y que se haya tomado la molestia de recibirnos. Esperemos que el nuevo alcalde de Aller -Juan Carlos Iglesias del PSOE- y el Principado se impliquen también en las reivindicaciones», indican. Vázquez ya ha reclamado un plan de choque que ponga fin al abandono que registra el servicio de tren de ancho métrico en la comarca. «No podemos permitir que Feve sufra un caos diario sin que los responsables tomen medidas», apuntó. El regidor mierense exige «medidas urgentes» para garantizar el funcionamiento adecuado de esta línea. Recordaba que esta reivindicación ya fue trasladada en numerosas ocasiones a Fomento, Adif y a Renfe, reiterando el papel estratégico que el servicio tiene que jugar en las comunicaciones.

Para la plataforma una de las soluciones pasa por incorporar al servicio el nuevo tren de gas licuado, que ha vuelto a estar en pruebas por este recorrido y ayer fue visitado por responsables de la empresa.