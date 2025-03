Investigan si el autor confeso de la muerte de Luis Salazar le abordó por sorpresa Fuentes cercanas a la familia del fallecido dicen que su mujer y sus suegros «no le dejaban ni tirar de la cisterna para no despertar al bebé»

J. C. ROMÁN

MARTA VARELA MIERES. Sábado, 16 de noviembre 2019, 00:59 | Actualizado 08:49h. Comenta Compartir

Este fin de semana se presentaba ilusionante para Luis Salazar y su familia. Iba a ser el primero que podría pasar junto a su hijo de año y medio tras su separación. Pero Salazar fallecía el pasado martes a manos de su suegro, autor confeso del crimen, en el domicilio que había compartido con su mujer y su hijo de 17 meses.

La investigación se centra en esclarecer las circunstancias que rodean al fallecimiento del joven, de 41 años de edad y natural de Benavente (Zamora). El autor confeso del crimen manifestó que fue a su casa antes de las siete y media de la mañana y tras una discusión cogió un cuchillo y le apuñaló en la barriga. Así lo relató cuando se entregó en la Policía Nacional tras matar a su yerno.

Se negó a prestar mayor colaboración y no dio pistas sobre donde había arrojado el cuchillo. Salazar, un joven corpulento y de mayor estatura que su suegro, fue encontrada con un herida en el vientre bajo, una mano casi seccionada y dos cortes profundos en la garganta -uno en cada sentido- que casi le seccionaron la cabeza.

Estas heridas, por tanto, no concuerdan con el relato de los hechos aportado por el J. A. F. R. de 69 años. No encaja la discusión, ya que los vecinos aseguraban ayer que «no les oímos discutir y eso que era muy temprano y se escucha todo». La investigación no descarta que su suegro pueda haber accedido al domicilio con las llaves de su hija y sorprendido a Salazar, que ya estaba vestido para ir a trabajar a Oviedo. Todo hace presuponer que se trata de un homicidio o asesinato y, de hecho, la jueza que envió el jueves a prisión al autor confeso deja abiertas ambas calificaciones.

La solicitud de la custodia compartida y la insistencia de Salazar para visitar y cuidar de su pequeño pudo ser el detonante de su muerte. Ayer, los vecinos de la pareja explicaban que «sus suegros y la mujer están locos con el niño». Una «locura» que según la familia del fallecido llegó a obsesionar a su pareja. «Desde que nació el niño toda la vida giraba sobre él. Luis parecía no importarles e incluso llegó a contarnos que no le dejaban tirar de la cisterna si el pequeño estaba dormido por si podía despertarse», relatan fuentes muy próximas al fallecido.