Jesús Sánchez comunica a la ejecutiva de IU en Langreo su renuncia a ser candidato La ejecutiva de IU, reunida ayer en Sama de Langreo. / J. C. ROMÁN La dirección del partido se reunió en Sama para analizar la situación y buscar un nuevo nombre, aún por definir, de cara a las elecciones MARTA VARELA SAMA. Jueves, 24 enero 2019, 00:36

Izquierda Unida en Langreo busca candidato. El actual regidor, Jesús Sánchez, habría comunicado en los últimos días a la ejecutiva de su partido su intención de no repetir como candidato a los comicios de mayo, según ha podido saber este periódico. «No contábamos con esta decisión, nos hemos quedado descolocados», indicaron fuentes del propio partido.

Sama fue el escenario en la tarde de ayer de una reunión extraordinaria de la ejecutiva de IU para encarar este revés. Su coordinador, David Álvarez, se negaba a realizar declaraciones sobre el contenido de la misma, aunque todo parece indicar que hoy será el día clave en el que pedirán al regidor que confirme su decisión de no ser candidato.

De ser así, comienza una carrera en la busca de sustituto. El principal temor: el tiempo. Quedan menos de cinco meses para el proceso electoral. Desde Izquierda Unida aseguran que no se barajan nombres; la ejecutiva mantiene una tensa espera hasta que el actual regidor confirme su negativa. A pesar de la prudencia algunos habrían pedido buscar el relevo entre los actuales concejales para «explotar la buena gestión al frente del equipo de gobierno en estos cuatro años». Petición que se decanta por el perfil de una persona joven, forjada en el partido. Aunque todo queda en el aire, ya que el partido ha decidido suspender la asamblea del próximo sábado en la que se iba a elegir el nombre del candidato. Aunque IU podría ceder la cabeza de la candidatura a Somos, con los que gobierna desde 2014. Otros, en cambio, no descartan ir a un proceso de primarias de no llegar a un acuerdo en la elección del candidato a la Alcaldía.

Nada descabellado teniendo en cuenta la bicefalia que siempre ha habido en IU en Langreo. El Partido Comunista celebró ayer una reunión, también extraordinaria, una vez terminada la de la ejecutiva de Izquierda Unida. Fuentes cercanas a ambas formaciones confirmaban que «no hay grandes diferencias». En 2008 rompieron y se presentaron por separado a las elecciones. Dos años más tarde, en 2010, volvieron a unirse superados los conflictos.

Todo parece indicar que la decisión de Sánchez es firme, aunque no irrevocable. El regidor ha sido uno de los grandes impulsores de la confluencia, apostando por la unión de la izquierda, y una única lista entre IU, Somos, y Equo.