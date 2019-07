Jesús Sánchez pide una comisión extraordinaria para tratar el convenio del soterramiento

El grupo municipal Unidas por Llangréu reclama una comisión extraordinaria de Urbanismo «ante la negativa de la alcaldesa -la socialista Carmen Arbesú- a entregar una copia del convenio del soterramiento ferroviario», en referencia a la obra paralizada en La Felguera

«No vamos a permitir que se hurte información a los representantes de los vecinos en un tema de tanta transcendencia para el concejo como es el soterramiento de las vías de Feve», manifestó ayer el portavoz de la formación y exalcalde langreano, Jesús Sánchez.

«El 6 de julio presentamos en el registro municipal un escrito en el que solicitábamos información sobre el convenio remitido al Ayuntamiento y, a día de hoy, no hemos recibido ningún tipo de contestación. Es increíble que quien anunció que gobernaría con diálogo, cercanía y humildad, a la primera de cambio niegue una información de tanta transcendencia a la oposición», criticó Sánchez. «Hoy mismo -por ayer-, en una reunión de portavoces, aseguró que no entregaría la documentación hasta que no lo considerase oportuno», informó el edil.

«La actitud prepotente y oscurantista del PSOE y de su alcaldesa nos genera serias dudas sobre los términos del convenio», destaco el concejal.