Jesús Sánchez planta a la alcaldesa de Langreo en la cita para negociar el presupuesto Los ediles socialistas esperan la llegada de los representantes de Unidas por Llangréu, que no acudieron a la reunión. / J. C. ROMÁN «La postura de Unidas por Llangréu no tiene en cuenta los intereses de los vecinos. Veremos cómo lo explican», critica Carmen Arbesú A. FUENTE LANGREO. Martes, 26 noviembre 2019, 10:05

La cita era a las cuatro de la tarde de ayer. El lugar, la sala de junta del Ayuntamiento de Langreo. En un lado de la mesa estaba la alcaldesa del concejo, la socialista Carmen Arbesú; el portavoz, Javier Castro; la edil de Hacienda, Patricia Fernández; y el concejal de Urbanismo y Promoción Económica, Javier Álvarez. Además, les acompañaban el secretario general y el secretario de Organización de la Agrupación socialista local, Toni Ríos y Manuel Lora. En el otro, estaba prevista la llegada del portavoz de Unidas por Llangréu -la coalición de IU y Podemos-; pero Jesús Sánchez no apareció. Era una reunión para abordar la negociación del presupuesto del próximo ejercicio en el concejo. «El grupo de Unidas por Llangréu se ha excluido solo y por decisión propia de las negociaciones. No sabemos por qué. Al menos no han acudido a la reunión», criticó la regidora.

La responsable socialista, tras el plantón, afirmó que se trata «de una decisión que ha impedido el diálogo entre las dos fuerzas más votadas del concejo y, por lo tanto, no tiene en cuenta los intereses de la mayoría de los langreanos. Si acaba por conducir al bloqueo de los presupuestos, será una decisión mala para todos los vecinos, incluidos sus propios votantes. Veremos cómo se lo explican».

Sánchez criticó recientemente la tardanza a la hora de tramitar el proyecto presupuestario. «Por lo que sabemos hasta ahora fruto de la documentación presentada, el presupuesto estará en torno a los 29 millones de euros y se confirma que el gobierno mintió cuando manifestó que los impuestos no se incrementaban, los datos dicen que los ingresos por el IBI se incrementan en más de 200.000 euros y los del impuesto de vehículos, al eliminar la exención a los vehículos de más de 25 años, en cerca de 190.000».

Resto de encuentros

El portavoz de Unidas por Llangréu se quejó de que no se informara de los objetivos y prioridades del gobierno local de cara al próximo año antes de la cita de ayer.

Con este imprevisto, el equipo de gobierno cambió la agenda de las próximas reuniones y convocó al resto de formaciones de la Corporación. De este modo, a las seis de la tarde se produjo el encuentro por el PP y duró casi una hora y media. Acudieron sus dos concejales, María Antonia García y Rafael Alonso. «Con los populares ha habido un diálogo en un tono cordial. Les hemos presentado nuestras propuestas, se han interesado por las inversiones previstas y hemos acordado que nos enviarán sus proyectos prioritarios para analizarlos», informó Arbesú.

La ronda de encuentros concluyó con Ciudadanos; la reunión dio comienzo pasadas las 19.30 horas. También estaban presentes los dos concejales, Luis Fernández y Andrea Álvarez.