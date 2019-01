Jesús Sánchez recapacita y opta a ser candidato de la izquierda langreana Jesús Sánchez. / AURELIO FLÓREZ La ejecutiva de IU se reúne con el regidor, que acepta presentarse para revalidar la Alcaldía al sentirse respaldado por su formación política MARTA VARELA LANGREO. Viernes, 25 enero 2019, 00:34

Jesús Sánchez, actual alcalde de Langreo, repetirá como cabeza de lista a la Alcaldía. Tras varios días de tensa espera, en los que el regidor, de Izquierda Unida, llegó a comunicar su indecisión e incluso rechazo a encabezar la candidatura para los comicios del próximo mes de mayo, ayer rectificaba y aceptaba ir de número uno de la lista de confluencia (IU, Podemos y Equo) en Langreo. Sánchez ya había desvelado, a mediados de enero, que su decisión estaba condicionada a que hubiese una total unanimidad, «entre otras cuestiones».

En la ejecutiva celebrada en la tarde de ayer, el actual regidor conversó con los máximos representantes de su partido en dicho concejo y, finalmente, tras afirmar que «se sentía «respaldado por la formación», según apuntan fuentes cercanas al proceso, aceptó reconsiderar su postura inicial. Sánchez recibió el apoyo tanto de IU como del PC.

No hubo fisuras. «Todos consideramos que era nuestro candidato y así se lo hicimos saber», explicaron desde esta formación política. Y es que desde IU había interés en no acudir a un proceso de primarias, que hubiese sido más que probable de no presentarse Sánchez. Proyectar una imagen de unidad era una cuestión importante a la hora de «presentarnos ante los electores».

En este cambio de posicionamiento muchos quisieron ver ayer la estabilidad de la confluencia de IU, Podemos y Equo. El actual primer edil langreano es aceptado, en principio, por las tres formaciones políticas. Su gestión municipal a lo largo de estos cuatro años es, según su entorno más cercano, su mejor carta de presentación y en ella se asentarán las bases para presentar su nuevo proyecto ante la ciudadanía langreana que, parte, además, con los cimientos claros: la participación ciudadana.

La confirmación de Sánchez cierra un breve capítulo de inestabilidad política en IU Langreo. El pasado miércoles algunos comenzaron a buscar un posible sustituto entre los integrantes del gobierno municipal. Ayer esas voces apuntaban a colocar en los puestos de salida a una persona fuerte, ya que explicaban que «no descartamos que Jesús sea necesario más adelante a escala regional».

Consensuar listas

El siguiente paso para afianzar la confluencia será consensuar una única candidatura. Llega el momento de que cada formación política coloque a sus candidatos. No hay confirmaciones, pero se espera que algunos de los actuales concejales en el gobierno local repitan. Sería el caso del actual vicealcalde, Luis Baragaño (Somos), o de los ediles de Urbanismo Jonathan López (PC) y Antonio Giganto (IU).

Un encaje, a priori, complicado en el que inevitablemente entrarán nombres nuevos, que además de satisfacer a las tres formaciones deberá contar con el factor de la ley de paridad. A pesar de ello, se espera que la lista este confeccionada a finales del mes de febrero. En breve, comenzarán los contactos entre las tres formaciones que buscar revalidad la Alcaldía.

IU ha sido el primero en confirmar a su candidato. Todo hace presuponer que en torno a Sánchez se configure una única candidatura. No obstante, aún habrá que esperar a si Podemos y Equo renuncian a presentar el suyo propio o se decantan por hacerlo. De ser así, habría un proceso de primarias, en el que podrían participar todas las personas mayores de 16 años residentes en Langreo que compartan principios políticos con la confluencia, junto afiliados y simpatizantes ya registrados.