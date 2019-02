Jonathan López: «IU se ha plegado al ordeno y mando del alcalde» El que fuera edil de Urbanismo de Langreo presentó su dimisión por la «falta de democracia interna en el partido» MARTA VARELA Miércoles, 20 febrero 2019, 00:32

Jonathan López, deja su acta de concejal por motivos políticos. «No se habla de proyectos, no se habla de política, no se habla de ideas. A lo que nos dedicamos es hablar de nombres y de prebendas, de servidumbre». El que fuera edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Langreo asegura que así se elaboró la lista que Izquierda Unida presentó, con el alcalde Jesús Sánchez al frente, para las próximas elecciones. El nombre de López sonó en los primeros momentos para la candidatura, pero luego no apareció en el listado. El pasado viernes presentó su dimisión.

«Una forma de actuar que hizo que me surgieran dudas sobre la democracia interna en IU, y a dos días de la asamblea pedí abrir un proceso de primarias». López aseguró que «hasta ese momento contaba con ir en la lista, pero se ponen a funcionar los mecanismos internos y cualquier solución al conflicto pasaba porque yo no estuviera en esa candidatura». «Considero que la democracia interna no debe negociarse, ni mucho menos por lo que yo concibo un ordeno y mando de una persona, de un militante de esta organización», en clara referencia a Jesús Sánchez a quien en ningún momento nombró, refiriéndose a él como el alcalde o un militante de IU. Además, explicó que «una organización (IU) no puede plegarse a los designios de una persona porque ese modelo presidencialista y unipersonal va en contra de la democracia interna y la participación. Un equipo es más que un hombre orquesta, es una orquesta que necesita un director que la dirija y no un hombre para todo»

El exedil langreano confirmó lo que adelantó EL COMERCIO relatando que «en una reunión el alcalde amenazó con bajarse del carro y la respuesta de la organización fue condicionar la candidatura a lo que él quería». Incidió López en que «el regidor llegó a manifestar la posibilidad de que no continuaría durante los cuatro años y de forma tácita designó a su sustituto».

Además, el exconcejal dio su apoyo a los trabajadores municipales, que mantienen un conflicto con el equipo de gobierno por la falta de negociaciones por su situación laboral. «Es un asunto al que tendríamos que haber puesto solución primero, hay que hacer autocrítica. Las ideas de la concejala a inicio de la legislatura no eran malas pero no se tomaron», insiste.

Apuntó que «no dejo de ser militante ni de CC OO ni del Partido Comunista, sigo apostando por la confluencia y espero que revaliden la Alcaldía. No tengo inquina»

Cuatro dimisiones

La dimisión de Jonathan López es la cuarta que afronta el equipo de gobierno de IU y Somos en esta legislatura. Dos por cada organización.

Junto a López, desde IU, dejó su cargo la edil Tamara Argüelles, ambos del PC. De Somos, lo hicieron Carmen Iglesias y Vanesa Llaneza.