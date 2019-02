El juez rechaza el recurso de la regidora de Lena por unas presuntas injurias La alcaldesa presentó la denuncia en diciembre de 2017 contra un lenense que reside en Alicante. Ya ha sido archivada dos veces A. FUENTE Lunes, 18 febrero 2019, 01:41

El caso no es nuevo. De hecho, se remonta a diciembre de 2017, cuando la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (Izquierda Unida), denunció por injurias a un lenense que reside en Alicante. El afectado, Joserra Alonso, lo contaba hace poco a EL COMERCIO: «Publiqué en una red social un texto titulado 'La manada'. No era ofensivo ni insultante, simplemente hice un paralelismo de la estrategia del abogado de 'La manada' con la alcaldesa, quien puso en duda la condición de víctima del portavoz del PSOE al recibir una serie de anónimos amenazantes». Esto fue en diciembre del año pasado, cuando el juez archivó por segunda vez la denuncia de la regidora. Pero recurrió. Y ha sido ahora, en este mes, cuando «el juez ha desestimado el recurso de forma por no apreciar delito alguno, sino el ejercicio del derecho a la libertad de expresión», señala el afectado.

En la resolución judicial se señala que «nos encontramos ante un conjunto de expresiones en ejercicio legítimo de los derechos de libertad de expresión, ejercitado públicamente por el denunciado a través de un medio de comunicación local. En resumen, procede el sobreseimiento porque los pasajes difundidos por la red social no son constitutivos de atentado alguno contra el honor de la denunciante sino manifestaciones realizadas al amparo de la libertad de expresión y con un 'animus criticandi' inherente a la función pública». Joserra Alonso, quien tuvo que declarar recientemente en el Juzgado de Lena por este caso, afirma que la crítica política en el concejo «es perseguida en los tribunales una y otra vez, de manera obsesiva. Piensa en ello cuando vayas a votar en mayo». Y lanza un mensaje a la propia Álvarez: «Nos vemos en apelación, señora alcaldesa».

El denunciado ya aseguró que no era «para nada» socialista. En su opinión, «todos los ciudadanos tenemos derecho a expresar libremente nuestra opinión. Es más, tenemos el deber de hacerlo, de comprometernos sin miedo. Si dices la verdad, ni siquiera la alcaldesa que dice representarte puede lograr que te consideren un delincuente. Jamás votaría a un candidato o candidata que pretendiera hacer callar a sus administrados», criticó de forma abierta Alonso.