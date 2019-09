A juicio una mujer acusada de drogar y robar a un octogenario en Mieres La procesada, de 39 años, mantenía una relación de amistad con la víctima, a la que sustrajo 2.000 euros. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel A. FUENTE MIERES. Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:17

Las benzodiazepinas son sustancias psicotrópicas que actúan sobre el sistema nervioso central, con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, amnésicos y relajantes. Es precisamente lo que usó una mujer para drogar a un amigo suyo, un hombre de 82 años y vecino de Mieres, y robarle en su propia casa. Ocurrió el 11 de agosto de 2018; tras ingerir la sustancia el octogenario quedó totalmente inconsciente, momento en el que ella aprovechó para sustraerla la cantidad de 2.000 euros de su bolsillo. Ahora la mujer, de 39 años, se enfrenta por estos hechos a una pena de cárcel de cuatro años. Es lo que reclama la Fiscalía del Principado por un delito de robo con violencia y otros dos leves de lesiones. La vista oral está señalada para hoy, a las 10.30 horas, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo.

Según relata el ministerio público en su escrito de calificación, la acusada probó previamente los efectos de la droga. Hacía varios años que mantenía una relación de amistad con su víctima. Durante ese tiempo, el hombre le prestó diversas cantidades de dinero, que la mujer no le ha devuelto. Además visitó su domicilio en varias ocasiones. En concreto, el 19 de mayo de 2018, le dio de beber agua en la que había disuelto una cantidad no determinada del citado fármaco ansiolítico. «Él se quedó dormido y la acusada abandonó la vivienda sin sustraer cantidad alguna de dinero, sin que conste si fue porque no era esa su intención o porque no lo encontró». Un vecino, al extrañarse de que el hombre no contestara a la puerta, avisó a la Guardia Civil, que entró en la vivienda y lo encontró en estado semi-inconsciente en su habitación. Fue trasladado al Hospital Álvarez-Buylla, donde se le detectó la ingesta de benzodiazepinas, medicamento que no tiene prescrito por ninguna de sus dolencias. Permaneció hospitalizado un día en observación, sin que fuera necesario aplicarle tratamiento médico de ninguna clase para su curación, en la que invirtió tres días.

Fue el mencionado día de agosto cuando le volvió a dar la droga y ya se robó los 2.000 euros que la víctima guardaba para pagar el alquiler de la vivienda y una reparación. Fue encontrado por la empleada del hogar y fue trasladado de nuevo al hospital mierense.

Además de cuatro años de cárcel, la Fiscalía pide dos multas de tres meses con cuota diaria de ocho euros cada una, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago (1.440 euros en total).