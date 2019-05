Juzgan a tres trabajadores de un geriátrico de Mieres por la muerte de un octogenario La Fiscalía pide una pena individual de 18 meses de prisión para cada uno por un delito de homicidio por imprudencia grave MARTA VARELA MIERES. Sábado, 4 mayo 2019, 00:38

La presunta pasividad ante la enfermedad de un residente del geriátrico mierense de Ablaña, que terminó con su fallecimiento en 2016, llevará a tres cuidadores ante la justicia el lunes. El hombre, nacido en 1932, presentaba un deterioro cognitivo importante, con episodios de agitación, dependencia de terceras personas para las actividades básicas de la vida diaria, así como problemas cardiacos de consideración. La Fiscalía pide una pena individual de dieciocho meses de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave, para cada uno de los tres trabajadores.

El anciano falleció en la madrugada del 3 de mayo de 2016 después de que dos días antes comenzara a presentar un cuadro de vómitos, motivo por el que el enfermero que le había atendido les pidió a los tres auxiliares que tenían que hacer el turno de noche que le prestaran especial atención.

La Fiscalía relata que los acusados no hicieron un seguimiento suficiente de la evolución del anciano, aunque finalmente decidieron llamar a un médico de guardia en torno a las 2:.3 horas al apreciar un empeoramiento.

Sin embargo, la médico que acudió al centro no pudo acceder al no funcionar el sistema de apertura electrónico de los accesos, a pesar de que al menos uno de los acusados era conocedor de la posibilidad de apertura manual con una llave tipo allen que se guardaba en un cajón para esos casos. La Fiscalía llama la atención sobre el hecho de que los acusados tampoco llamaran al responsable del centro a pesar de que así se establece en el protocolo de actuación. De forma alternativa al delito de homicidio por imprudencia grave, el Ministerio Público califica los hechos de un delito de denegación de asistencia sanitaria con una petición de pago de multa de 2.400 euros.

El fallecido comenzó a sentirse indispuesto el 1 de mayo, presentando un cuadro de vómitos del que fue tratado por el enfermero, que no juzgó necesario avisar al médico.

El 2 de mayo continúa el malestar y a las 22 horas termina el turno del enfermero y al no cesar los vómitos encomienda a dos de los gerolcultores acusados que están en el turno de noche que vigilasen especialmente por si había que avisar al médico de guardia. A las 23 horas se pasó por la habitación del anciano, pero no vieron nada fuera de lo normal.

Sin abrir la puerta

La siguiente visita fue a las 2:23 horas del día 3 de mayo. El anciano seguía vomitando y aparentaba un empeoramiento, por lo que deciden llamar al 112 y poder trasladarlo al hospital. Se habla con el médico de guardia, que decide ir a la residencia para ver al paciente. A las 3.33 horas el doctor llega en taxi a la residencia, llama al timbre varias veces mientras que el taxista hace sonar el claxon y da las luces. Pero no hay respuesta. Los cuidadores intentan abrir el portón pero no lo logran. Ni se acercan para abrirlo de forma manual, ni dan aviso a un responsable. Uno de los acusados se queja de la insistencia del médico y asegura que no pueden abrir. Quince minutos después el doctor se va para atender otras urgencia. En anciano murió pasadas las cinco y diez de la madrugada.

La vista oral está señalada para este lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 9.30 horas.