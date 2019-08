Kiko Rivera, sobre su espantada en Tuilla: «Un hombre me dijo que me iba a apuñalar y a matar» El hijo de Isabel Pantoja asegura en Instagram que un individuo le dijo que «a quien intentara quitar su coche le iba a apuñalar» EL COMERCIO Gijón Domingo, 18 agosto 2019, 18:58

Kiko Rivera ha salido al paso del plantón en las fiestas de Tuilla, donde dio la espantada y no ofreció el esperado concierto. El hijo de Isabel Pantoja ha hablado publicado un vídeo en Instagram en el que ha explicado lo ocurrido.

El DJ ha confesado que llegó al evento y se encontró con un coche que obstaculizaba el paso. Un compañero suyo se bajó del vehículo para pedirle al conductor que les dejara pasar y el individuo que en ese momento estaba cortando la circulación, se bajó del coche y dijo que «quien intentara quitar el coche le iba a apuñalar».

«Se acercó y me dijo que no se me ocurriera salir del coche, que me iba a apuñalar y a matar». Kiko interpreta esto como no un insulto, sino como una amenaza y por ello no acudió a su concierto. Aclara que no ha cobrado, que ha pedido disculpas y que denunciará.