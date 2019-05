Un langreano de 72 años, herido de gravedad tras ser atropellado en La Felguera La ambulancia que trasladó la herido al hospital, en el lugar del accidente. / E. C. El hombre, que presentaba un fuerte golpe en la cabeza, fue trasladado al Hospital Valle del Nalón para realizarle nuevas pruebas MARTA VARELA LANGREO. Miércoles, 15 mayo 2019, 02:06

Un vecino de Langreo de 72 años resultó ayer herido tras ser atropellado por un vehículo en La Felguera. El hombre sufrió un fuerte golpe en la cabeza, probablemente causado por la caída, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital comarcal Valle del Nalón, ubicado en Riaño.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las diez y media de la mañana, en La Felguera. El coche, que giraba desde la calle Sánchez Cabricano hacia Marqués del Llano, arrolló al hombre, según informó la Policía Local. Los agentes encargados de la investigación confirmaron que la conductora dio negativo en la prueba de alcoholemia que le fue practicada minutos después del accidente.

El herido, que tenía un fuerte golpe en la cabeza pero estaba consciente, fue atendido por el equipo sanitario de la UVI-móvil de la comarca, antes de ser trasladado al hospital. Aunque su estado fue calificado como grave, en principio su vida no corre peligro y no se descarta que tras nuevas pruebas médicas pueda abandonar en horas el centro hospitalario.

«Frenazos»

Los vecinos de la zona apuntaban a que el accidente pudo deberse a un despiste de la conductora. Algunos testigos aseguraron, además, que la velocidad del vehículo era la apropiada, «si no hubiese sido mucho peor. No iba deprisa, pero me temo que no vio al hombre».

Además, los vecinos confirmaron que «los frenazos en ese cruce, con muy poca visibilidad, son muy habituales. Es una paso peligroso, en el que los peatones cruzamos sin mirar en numerosas ocasiones y así nos ponemos en peligro a nosotros mismos porque los conductores casi no nos ven cuando hacen el giro».