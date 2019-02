El PC langreano, sin candidato, pierde representación Lunes, 11 febrero 2019, 01:43

IU no tendrá primarias en Langreo. La pretensión de varios militantes, afines al PC, de presentar una candidatura diferente a la encabezada por el actual regidor Jesús Sánchez no ha fructificado. Se ha perdido más de una semana para poder establecer la lista de confluencia con Somos y Equo. Se deberá esperar al próximo sábado para ratificar la lista de IU en la que el PC ha perdido representación, al constar en la misma sólo uno de sus candidatos, por los dos que tenían en las elecciones de 2014. Además lo hace con un nombre nuevo, el de Pablo Álvarez, mientras IU mantiene al alcalde y a los tres ediles que le acompañan en su actual equipo de gobierno, e incorpora a Sheila Suárez. Somos Llangreu ya tiene ratificada -por sus primarias- la lista que presentará al proceso de consenso de la candidatura municipal para los comicios de mayo. No se prevén mayores problemas a la hora de confeccionar la lista de confluencia en cuyos primeros lugares y respetando la 'lista cremallera' estarán previsiblemente: Jesús Sánchez (IU), Rosa Prieto (Somos), Antonio Giganto (IU), Blanca Pantiga (IU), Luis Baragaño (Somos), Sheila Suárez (IU), Elías López (Somos), Cristina García (Somos), Pablo Álvarez (IU/PC), Paula Díaz (IU), Adrián Blanco (Somos-Equo).