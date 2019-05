Langreo alerta de trabas en el uso de los fondos mineros del soterramiento El Principado empleará los 9,9 millones de la dotación ferroviaria para urbanizar el exterior, pero el Instituto del Carbón no admite cambios MARTA VARELA LANGREO. Jueves, 2 mayo 2019, 00:16

El Principado presentó al Instituto para la Reestructuración de la Minería un proyecto denominado 'Soterramiento de Langreo, segunda fase: obras de superestructura e instalaciones», autorizado con 9,9 millones de euros. Es una dotación económica que el Gobierno regional quiere aprovechar ahora para urbanizar el exterior después de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se comprometiera finalmente a financiar la dotación ferroviaria (viarias y catenarias) y los elementos de seguridad; esto es, lo que se conoce como superestructura.

El uso de los fondos para un fin distinto (la urbanización exterior y no la dotación ferroviaria) por parte del Principado hace temer al alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, de Izquierda Unida, por esta cuantía. Cree que habrá trabas, ya que, según recuerda, el instituto no admite cambios en su uso. El problema está en que en el momento en que el proyecto fue remitido Adif aún no se había comprometido a sufragar la segunda fase. Por tanto, en opinión del primer edil, «el Principado tendrá que dar explicaciones».

El segundo inconveniente son los tiempos, ya que el instituto fija unos plazos para ejecutar el proyecto del dinero asignado. «Hasta que no concluya la dotación ferroviaria -una fase que ni siquiera está firmada-, el Gobierno asturiano no podrá empezar la urbanización exterior y podría encontrarse con problemas para cumplir con las fechas».

El regidor langreano insistió en que esta actuación tendría que estar sufragada con fondos propios del Principado y no con las ayudas para la reconversión de la minería. Como ya ha señalado en anteriores ocasiones, «subragar el soterramiento con fondos mineros es injusto, porque detrae partidas para la reactivación económica y empresarial del concejo».