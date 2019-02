Langreo descarta modificar su presupuesto para aumentar la asignación a la mancomunidad El ente que aglutina a todos los concejos del valle presta cada día menos servicios mientras caen las subvenciones para su mantenimiento MARTA VARELA Lunes, 11 febrero 2019, 01:43

La Mancomunidad de Servicios del Valle del Nalón ofrece cada año menos servicios a los cinco ayuntamientos que la integran, pero su coste obliga a los Consistorios a aumentar sus aportaciones. En esto tiene bastante que ver el descenso de aportaciones y subvenciones recibidas de otras instituciones desde el año 2015. Actualmente, solo se perciben por esta vía 175.000 euros.

Con el objetivo de mantener el actual personal y equilibrar sus cuentas, desde la dirección del ente supramunicipal -gobernado por el PSOE- se propuso aumentar este ejercicio la aportación económica de los cinco ayuntamientos del valle. Fue una decisión que se aprobó el pasado 9 de enero, junto a las cuentas anuales del organismo, que ascienden a 2,2 millones de euros y que llevaban tres años prorrogadas.

En ese presupuesto se incluye una subida en la aportación municipal de los 1.600.000 euros anuales a los 1.800.000 aprobados y que repercute en los cinco ayuntamientos. Para el Ayuntamiento de Langreo, el único de la mancomunidad no gobernado por el PSOE, esa subida supondría pasar de una aportación anual de 860.000 euros a cerca del millón de euros. Y el gobierno de IU y Somos en el consistorio langreano dice no estar dispuesto a asumir dicho incremento. El concejal de Hacienda y vicealcalde, Luis Baragaño, confirma que «Langreo tiene el presupuesto aprobado para 2019 y no se contemplaba aumentar la aportación a la mancomunidad. Es inamovible, como ya dejamos claro».

La entidad supramunicipal ha ido perdiendo servicios en los últimos años y no ha logrado mancomunar ninguna de las propuestas aportadas, como en su día lo fue la basura. Así, en 2010, tras tres décadas celebrándose, se suspendió el Certamen de la Huerta, en el que participaban casi un centenar de expositores del valle. En 2017 se clausuró el matadero comarcal y en la actualidad se pretende que el Principado asuma la gestión del conservatorio, uno de los pocos servicios que se presta en común para los cinco municipios.

Si se pierde el conservatorio, el servicio de consumo, el parque de maquinaria, el centro de Educación Especial y un área de turismo y otra de salud y prevención de drogodependencias serían los servicios que quedarían para los cinco municipios del Nalón además de una oficina de gestión urbanística que atiende principalmente a Caso y Sobrescobio, porque el resto de concejos tienen la suya propia. Duplicada está también la tarea de la agencia de desarrollo que buscaba generar empleo y riqueza, pero los empresarios acuden a Fondos Leader y cámaras de comercio fundamentalmente.