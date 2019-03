Langreo despedirá a 21 trabajadores tras una denuncia interpuesta por UGT La sentencia obliga a que esos puestos sean de promoción interna. «Es demoledor, algunos llevan quince años», subraya la edil de Personal MARTA VARELA LANGREO. Sábado, 9 marzo 2019, 00:11

«Tendremos que despedir a 21 trabajadores, algunos llevan más de una década en el Ayuntamiento por una demanda presentada por UGT. Además, no se podrán presentar para conservar su plaza, ya que serán de promoción interna». Este demoledor anunció lo realizaba ayer la edil responsable de Personal en el Ayuntamiento de Langreo, Paula Díaz. «Se trata de una sentencia demoledora para los trabajadores, algunos llevan en la plaza casi 15 años», puntualizó. Además, el Consistorio deberá afrontar probables indemnizaciones a los despedidos

El Consistorio langreano recibió una sentencia del Juzgado de Oviedo sobre la Oferta Pública de Empleo de 2018, que estaba paralizada tras la denuncia interpuesta por el sindicato UGT. Los servicios jurídicos del Consistorio aconsejan no recurrir la sentencia porque «se perdería de nuevo y solo sumaríamos gastos a las cuentas de los langreanos».

Esta oferta formaba parte del plan operativo que se firmo en 2016 de acuerdo con sindicatos, y que se iba a desarrollar hasta 2018. La edil responsable del área explicó que «en 2016 y 2017 no hubo problemas, pero en 2018 UGT decidió impugnar el proceso, a pesar de haber un acuerdo para consolidar las plazas de los interinos del Ayuntamiento». Los tribunales piden ahora volver a sacar a oferta pública el 50% de las plazas, un total de 21, un proceso previo de promoción interna al que los interinos no podrán presentarse. Díaz apuntó que «no me pidan entender por qué tenemos que poner a 21 personas en la calle, ahora le pido a UGT, que interpuso la demanda y que sabía que podría pasar esto, que nos digan a qué personas tenemos que poner en la calle y cuál es la finalidad de esta situación».

Los afectados

La Oferta Pública de Empleo en estos tres años es de 121 plazas, en 2016 y 2017 el proceso se desarrolló sin problemas. Tras la sentencia, de las 41 plazas de interinos, 21 deberán ir a promoción interna y afecta a casi todos los servicios municipales desde administrativos hasta educadores, pasando por el servicios de obras, informáticos, cementerios y conserjes.