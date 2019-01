Langreo estudiará cambios en la ubicación de los contenedores Una vecina de Sama deposita cartón en el contenedor azul. / J. C. ROMÁN El alcalde pide a los vecinos que hagan sus propuestas y critica que PSOE y Ciudadanos animen a que se eche basura en las aceras A. FUENTE LANGREO. Martes, 8 enero 2019, 00:08

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez (Izquierda Unida), admitía ayer que la instalación de los nuevos contenedores de recogida de basuras y de reciclado están creando «controversias y desajustes. Asumimos que es nuestra obligación como equipo de gobierno, resolverlos con diálogo y haciendo cumplir la normativa si fracasa». Uno de los principales problemas detectados es que algunas ubicaciones no son del agrado de la ciudadanía. «Pedimos a los vecinos que se sientan perjudicados o que crean que se puede mejorar la colocación de alguna batería que se dirijan a los responsables, estudiaremos todas y cada una de las reclamaciones o sugerencias. Me atrevo a pediros a todos vuestra colaboración para conseguir hacer de este municipio un ejemplo en el reciclaje».

Todo surge porque ese malestar vecinal se ha traducido en que algunos han dejado las bolsas de residuos en lugares donde ya no hay contenedores, en plena calle. Sobre este aspecto, el regidor lanzo un duro ataque contra algunos grupos de la oposición. «Lamento la actitud obstruccionista y demagógica del PSOE y de Ciudadanos, sinceramente esperaba que aunque no colaboraran, no alentaran en las redes las posturas incívicas de unos pocos que se dedican a tirar la basura por las calles, quien siembra vientos recoge tempestades, la campaña electoral puede ser dura, pero a quien la quiere convertir en sucia, que se atenga a las consecuencias».

Sánchez recordaba que el Ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de medidas, como el cambio de contenedores, la implantación del contenedor de orgánica (el marrón) o la recogida lateral con adquisición de nuevos camiones. «Somos conscientes de que los cambios siempre generan desajustes», y por eso se ofrece a colaborar.

El concejo comenzó a desarrollar su plan de residuos en abril del año pasado. El objetivo es el de aumentar el volumen del material recuperado, con el inicio de la recogida de residuos orgánicos y con la visión puesta en la supresión -en unos veinte años- del contenedor gris, el que recoge todo tipo de materiales que no se reciclan. Son un total de 745 los nuevos contenedores. La inversión fue de unos 710.000 euros y la compra de dos nuevos camiones de recogida lateral, 560.000.