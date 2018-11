Langreo exige a Adif garantías de pago para «no hipotecar» al concejo Un momento de la reunión mantenida con el alcalde para fijar posturas ante la inmediata modificación del acuerdo suscrito en 2007 sobre el soterramiento de las vías de Feve. / JUAN CARLOS ROMÁN Le pide que se haga cargo de la capa de impermeabilización de la losa del soterramiento y concreción sobre el fin de la obra MARTA VARELA LANGREO. Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:13

La Alcaldía de Langreo, los grupos municipales y la Plataforma por el soterramiento acordaron ayer solicitar al Ejecutivo central aclaraciones sobre varios puntos que aparecen en la modificación del acuerdo suscrito en 2007 entre Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), Principado y Ayuntamiento de Langreo para ejecutar el soterramiento de la línea férrea entre Sama y La Felguera. Este cambio posibilitará que sea Adif quien se encargue de ejecutar las obras e instalación de todos los elementos de la superinfraestructura (esto es, raíles, catenarias, señalización, electrificación, equipamientos del túnel y estaciones).

Dos son las cuestiones sobre las que representantes políticos y vecinos tienen dudas. La primera es que «no queda claro quién debe asumir el mantenimiento de la capa de impermeabilización de la losa de cobertura, y Langreo no está dispuesto a asumirlo porque sería hipotecar el futuro del concejo. No tiene ninguna lógica, es obligación de Adif», explicaba el regidor langreano, Jesús Sánchez, de Izquierda Unida, tras el encuentro. Y es que en el borrador que se va a discutir en los próximos días en una reunión en Madrid se recoge que «el Ayuntamiento de Langreo se compromete al mantenimiento de la losa de cobertura desde la capa de impermeabilización hacia arriba». Pero Langreo quiere claridad y que se despeje todo atisbo de duda. «Somos conscientes de que debemos encargarnos de mantener la urbanización de la zona y el futuro mobiliario, pero tiene que estar claro que no lo haremos con la zona de impermeabilización», remarcaba el regidor.

La segunda incertidumbre -aunque se trata más bien de una petición de la plataforma vecinal- es que Adif fije fechas: tanto del inicio para instalar la infraestructura como de su finalización. Así lo explicaba ayer el coportavoz, Xuacu de Hoyos. «Queremos saber qué plazos maneja. Porque somos escépticos, queremos que nos digan cuándo va a finalizar la obra del soterramiento».

Urbanizar en el año 2021

A esta falta de concreción se une el asombro por el aumento de la inversión en la superestructura: la previsión inicial, hace catorce meses, era de veinte millones y ahora ha pasado a cuarenta, el doble. El concejo pedirá que se justifique este aumento del presupuesto y se confirme que no es necesario elaborar un nuevo proyecto o proyectos que retrasen el comienzo de las obras para colocar las vías, las catenarias y los elementos de seguridad y, por consiguiente, del soterramiento. En el documento que deberán consensuar por las administraciones ya se habla de 2021 como fecha prevista para la urbanización por parte del Principado.