Langreo llora la pérdida de Naiara, la niña que necesitaba un trasplante de médula «No dio tiempo para mi pequeña, pero pido que se siga donando para poder salvar otras vidas», clama Rosa Rodero, su tutora legal

Naiara comenzó a luchar desde que nació. Pero su voz se apagó ayer. La niña de diez años de Ciaño que necesitaba urgentemente un trasplante de médula falleció ayer en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Su estado de salud había empeorado mucho en los tres últimos días y los médicos no pudieron hacer nada por ella. Padecía desde su nacimiento una enfermedad congénita, una anemia hemolítica. «No podía coger ni una infección; todos los meses tenía que acudir al centro hospitalario para ser tratada», explicaba ayer uno de sus tíos recordando la lucha constante de la menor por salir adelante. Hace un mes le diagnosticaron leucemia y comenzó una carrera contrarreloj para encontrar un donante compatible. No dio tiempo.

«Solo quiero decir una cosa. No hubo una cura para ella, pero pido que la gente siga donando para que se puedan salvar otras vidas, que esto no vuelva a suceder», decía su tutora legal, Rosa María Rodero, rota de dolor. Ella misma, con lágrimas en los ojos, le dedicó unas emotivas palabras de despedida. «Vuela mi niña pero yo nunca te soltaré, hoy eres libre, no hay dolor. Salta, corre, que nada ni nadie te detenga. Te queremos, te quisimos y te querremos».

El tanatorio de Sama se llenó de personas que quisieron arropar a los tutores de la pequeña, que llevaba batallando desde la cuna. «Realmente son los padres de la niña; la tienen con ellos desde que tenía un añito. A los dos años, el Principado les concedió la tutela», explicaba el hermano de la madre y uno de sus cuidadores. El funeral se celebrará a las ocho de la tarde de hoy, en la iglesia parroquial San Esteban en el distrito langreano de Ciaño. Posteriormente, el cuerpo será trasladado al tanatorio de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, donde será incinerado.

Campaña de donaciones

A principios de este mes se dio a conocer el caso de la pequeña y toda la sociedad langreana y de Asturias se volcó en la causa y se inició una campaña de solidaridad para poder encontrar una médula compatible. Precisamente ese era el mensaje que quería destacar su madre; «es lo único que pido», decía. Cruz Roja de Langreo hacía un llamamiento a toda la población ante la necesidad urgente de un trasplante de médula para la niña. «Animamos a todos los ciudadanos de Asturias a colaborar y acudan a donar para conseguir entre todos salvar esta vida».

Se instalaron unidades móviles de donación y la respuesta fue extraordinaria. «Es solo un pinchazo», animaba la campaña. Se habilitaron autobuses en La Felguera, El Entrego y también en Gijón. Un pequeño gesto con el que se puede hacer algo muy grande. La familia de la pequeña Naiara apeló a la solidaridad de los asturianos y les animó a hacerse donante «porque hay mucha gente que les necesita».

Desafortunadamente con Naiara no pudo ser, pero hay más casos en Asturias y en toda España que precisan de estas donaciones. «Que no haya que buscarlas cuando ocurra, que ya estén allí», subrayaba un familiar.